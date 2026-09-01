La NASA lanzó un supertelescopio de U$S 4.300 millones que promete reescribir la historia del cosmos

"Roman será una máquina de descubrimiento que nos acercará más que nunca a responder las preguntas más profundas de la humanidad sobre nuestra historia cósmica", declaró Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington. "Con su amplio campo de visión y su alta velocidad de exploración, Roman nos introducirá en una nueva era de descubrimientos y hará visible lo invisible, sentando las bases para la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar", advirtió.