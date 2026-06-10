La NASA presentó a los astronautas de Artemis III: la inesperada elección que sorprendió al mundo espacial

Resumen para apurados
- La NASA anunció el martes en Houston a la tripulación de Artemis III, que incluye a un astronauta de la ESA, para realizar pruebas críticas en órbita terrestre el próximo año.
- Tras el éxito de Artemis II, esta misión se reconfiguró como una prueba de acoplamiento en órbita baja con tres veteranos y un debutante, postergando el alunizaje para 2028.
- Este ensayo tecnológico es clave para garantizar la viabilidad de la misión Artemis IV en 2028, marcando el inicio de una nueva era de colaboración espacial internacional.
La NASA dio a conocer los grandes nombres que serán parte de “la misión más compleja de la historia”. Este martes, un cuarteto de astronautas se inscribirán en el legado de las crónicas espaciales cuando viajen al espacio en la misión Artemis III el próximo año. El grupo se conformó por expertos y un debutante, así como un astronauta externo al plantel de la agencia espacial.
Tras cambiar los planes de alunizaje por una etapa intermedia de prueba, la NASA dio el siguiente paso de acercamiento a la Luna con el anuncio de los cuatro tripulantes principales que viajarán en la cápsula espacial Orion hasta la órbita terrestre baja, en un intento por preparar el terreno para la primera misión tripulada prevista al Polo Sur lunar en 2028.
Los nombres que participarán de Artemis III
Aunque la salida espacial del próximo año no se complete en la caminata lunar como era esperado, la NASA advirtió que esta misión será igual de compleja. “Requerirá la coordinación más impresionante de lanzamientos de cohetes de carga pesada de la historia, aprovechando el talento y la capacidad de equipos de todo el gobierno y la comunidad aeroespacial", señaló Jared Isaacman, el administrador de la agencia espacial en el anuncio de que la misión no llegaría hasta la Luna sino a la órbita terrestre baja.
Y para completar “las pruebas exigentes previstas”, según indicó la NASA, despegarán desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, cuatro astronautas donde la asignación quedó conformada por tres veteranos de vuelos espaciales y un astronauta debutante, que viajará al espacio por primera vez, “ todos con perfiles especialmente adecuados para su próxima misión”, explicaron desde Space.com.
Los especialistas de la NASA que conforman la plantilla son el comandante Randy Bresnik, Andre Douglas y Frank Rubio como especialistas de la misión. La convocatoria sorprendió por el cuarto astronauta, el italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA) quien se desempeñará como piloto principal.
Los tres astronautas estadounidenses y Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA), orbitarán la Tierra mientras practican el acoplamiento de su cápsula Orion con dos módulos lunares.El astronauta de la NASA Bob Hines fue designado como miembro de la tripulación de reserva para estar en alerta en caso de emergencia.
El desafío de Artemis III tras una exitosa misión
La NASA describió las pruebas como desafiantes y esenciales para Artemis IV, que es su primera misión tripulada prevista al polo sur lunar en 2028. Esta misión llega tras el éxito que recabó Artemis II hace dos meses, cuando los humanos sobrevolaron la Luna por primera vez en cinco décadas. La misión de aquel abril superó el récord de distancia del vuelo espacial Apolo 13 de 1970.
"Hoy damos otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, basándonos en los extraordinarios cimientos establecidos por los astronautas de Artemis II", dijo el administrador de la NASA, Isaacman.
"Los astronautas de Artemis III, junto con la ESA y nuestros socios internacionales, y las decenas de miles de los mejores y más brillantes profesionales de la agencia y la industria, están dando paso a una nueva Edad de Oro de la exploración, llevando adelante las esperanzas y los sueños de la próxima generación, tal como lo hicieron los astronautas del Apolo para muchos de nosotros", añadió.
La misión Artemis III pasó de ser un histórico alunizaje tripulado a una prueba tecnológica en órbita terrestre debido a la consideración de que era un salto demasiado grande pasar de orbitar la Luna, con la misión Artemis II, a realizar directamente un alunizaje sin antes probar el procedimiento de acoplamiento con los módulos lunares en órbita terrestre.