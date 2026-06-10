La NASA presentó a los astronautas de Artemis III: la inesperada elección que sorprendió al mundo espacial

La NASA presentó a los cuatro astronautas que participarán en la misión Artemis III del próximo año. (De izquierda a derecha) El comandante de la NASA, Randy Bresnik, el piloto de la Agencia Espacial Europea, Luca Parmitano, y los especialistas de misión de la NASA, Frank Rubio y Andre Douglas, en una conferencia de prensa para anunciar la tripulación en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, el martes. NPR/ Ronaldo Schemidt/AFP vía Getty Images