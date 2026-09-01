Beca de $1.000.000 para estudiantes universitarios y de $30.000.000 para docentes: cómo postularse

Resumen para apurados
- Banco Santander abrió convocatorias en Argentina hasta el 16 de octubre para entregar 110 becas millonarias destinadas a estudiantes y docentes universitarios.
- La postulación es online e incluye un test de habilidades. Se entregarán 100 ayudas de $1.000.000 a alumnos y 10 de $30.000.000 a profesores de entidades públicas y privadas.
- El programa busca mitigar los gastos en materiales y transporte, garantizando mayor margen económico para asegurar la continuidad académica y docente en todo el país.
Una ayuda económica puede marcar la diferencia a la hora de afrontar los gastos de la vida universitaria. Banco Santander abrió una nueva convocatoria para estudiantes de carreras universitarias en Argentina, con 100 becas de $1.000.000 cada una. También hay una oportunidad para 10 docentes de $30.000.000.
Quiénes pueden postularse
La beca está destinada a alumnos regulares de carreras universitarias en Argentina, tanto de instituciones públicas como privadas.
El programa busca acompañar a estudiantes durante su formación y brindar un apoyo económico para sus proyectos académicos y profesionales.
En total, se entregarán 100 becas y cada beneficiario recibirá $1.000.000 en un único pago.
Cómo es el proceso de selección
Para participar hay que completar el formulario de inscripción y realizar un test de habilidades.
El calendario establecido por Santander contempla las siguientes fechas:
16 de octubre: cierre de las inscripciones, a las 23.59.
17 de octubre: fecha límite para completar el test de habilidades.
30 de octubre: finaliza la evaluación de las solicitudes.
30 de octubre: selección de los candidatos.
La inscripción y el test se realizan de manera online.
Beca para docentes
Santander lanzó además una convocatoria destinada a docentes universitarios de Argentina.
En este caso, se entregarán 10 becas de $30.000.000 cada una, también en un único pago. Pueden postularse quienes se desempeñen como docentes de carreras de pregrado, grado o posgrado en universidades públicas o privadas del país.
El proceso tiene las mismas fechas iniciales: las inscripciones cierran el 16 de octubre y el test de habilidades puede completarse hasta el 17. La evaluación y selección de los docentes finalizará el 23 de octubre.
En una segunda etapa, quienes avancen deberán presentar una carta de motivación y un certificado laboral.
Una oportunidad para aliviar los gastos de estudiar
Para los estudiantes universitarios, los gastos de transporte, materiales, apuntes, tecnología y otros recursos pueden convertirse en un obstáculo durante la carrera. Una beca de este tipo puede servir para cubrir parte de esas necesidades y dar un poco más de margen para continuar los estudios.
La convocatoria ya está abierta y el primer paso es completar la inscripción antes del 16 de octubre. Después habrá que realizar el test y esperar el resultado del proceso de selección.