Cuál fue la reacción de la mamá de Lionel Messi tras el retiro de su hijo de la selección argentina

El mensaje de Messi para su familia

En su carta de despedida, el propio Messi también tuvo palabras para sus seres queridos y para todas las personas que lo acompañaron durante sus más de 20 años con la Selección. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir”, escribió.