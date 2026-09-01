Cuál fue la reacción de la mamá de Lionel Messi tras el retiro de su hijo de la selección argentina

Resumen para apurados
- Celia Cuccittini expresó gran tristeza y emoción tras confirmarse el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, priorizando la felicidad de su hijo en esta nueva etapa.
- La madre del capitán reveló que la familia conocía la decisión previa a la carta de despedida, donde el astro cerró más de 20 años de historia albiceleste.
- La despedida de Messi marca el fin de la era más gloriosa de la Selección nacional, iniciando una etapa de renovación deportiva sin su máximo referente histórico.
La primera reacción de Celia Cuccittini, mamá de Lionel Messi, tras el anuncio de su retiro de la selección argentina estuvo marcada por la emoción. La madre del capitán reconoció que la familia ya sabía de la decisión, pero admitió que igualmente atraviesa con tristeza el cierre de la etapa de su hijo con la camiseta albiceleste.
“Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, está toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, expresó Celia en un mensaje que le envió al periodista Adrián Pallares, del programa Intrusos, luego de que Messi comunicara públicamente su decisión.
La despedida también tuvo un significado especial para la familia por la reciente muerte de Jorge Messi, padre del futbolista. Celia recordó una frase que su esposo repetía cuando pensaba en el futuro de su hijo: “El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando Lionel no juegue más?’, y pasó todo junto, increíble”.
Otro integrante de la familia que reaccionó fue Tomás Messi, hijo de Matías Messi, hermano de Lionel. El joven compartió en sus redes sociales una fotografía del capitán y le dedicó un mensaje cargado de admiración: “Te amo campeón del mundo y bicampeón de América. Gracias por tanto. Perdón por tan poco”.
El mensaje de Messi para su familia
En su carta de despedida, el propio Messi también tuvo palabras para sus seres queridos y para todas las personas que lo acompañaron durante sus más de 20 años con la Selección. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir”, escribió.
El capitán cerró su mensaje con la tranquilidad de quien siente que pudo cumplir el sueño que tuvo desde chico: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino”.