Becas Progresar 2026: cuándo se abre la nueva convocatoria y cuánto se cobra
Agosto y septiembre se consolidan como meses clave para la reapertura de las inscripciones de las Becas Progresar en sus líneas Superior y Obligatorio, mientras que se mantienen abiertas las postulaciones para Formación Profesional hasta noviembre.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino reabrirá entre agosto y septiembre la inscripción a las Becas Progresar 2026 para otorgar ayuda económica a estudiantes en todo el país.
- Quienes se anoten en esta segunda etapa recibirán seis cuotas de $35.000 con retención del 20%, siempre que los ingresos familiares no superen tres salarios mínimos.
- La medida busca garantizar la permanencia escolar y la inserción laboral juvenil, mientras que la línea de Formación Profesional continuará abierta hasta noviembre.
Las Becas Progresar continúan vigentes en lo que respecta al segundo semestre del año. En el almanaque, agosto y septiembre se consolidan como meses clave para quienes no pudieron acceder a comienzo de año a este beneficio; esto se debe a que las líneas Progresar Superior y Progresar Obligatorio reabren sus inscripciones para los jóvenes que necesiten una ayuda económica orientada a terminar la escuela o continuar sus estudios terciarios o universitarios.
Las Becas Progresar Superior y Progresar Obligatorio abrieron su convocatoria el 27 de marzo de 2026 para el nivel Obligatorio y, posteriormente, el 6 de abril para el nivel Superior. Los períodos de postulación se extendieron en el primer caso hasta el 24 de abril, mientras que en el segundo finalizaron el 30 de abril. Quienes se inscribieron dentro de este plazo inicial pueden recibir la asignación durante todo el ciclo lectivo, es decir, las 12 cuotas mensuales.
Requisitos y esquemas de cobro para la segunda convocatoria
En el caso de las personas que se inscriben en la segunda instancia de las Becas Progresar, el Gobierno nacional advierte que el cobro abarca únicamente la mitad del período, es decir, 6 cuotas mensuales. En ambas ocasiones, los beneficiarios perciben el 80% de cada pago mensualmente y el 20% restante solo se acredita si la institución ratifica que el estudiante fue alumno regular y cumplió con las condicionalidades de la línea. El dinero se deposita en una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
Los beneficiarios de la Beca Progresar ya pueden consultar la liquidación correspondiente a agosto de 2026, recordando que la asignación se abona a mes vencido, siendo agosto el mes en el que se cobra el monto de julio. Al mismo tiempo, se aproxima la apertura de la segunda convocatoria de 2026, que aún no tiene fecha confirmada; sin embargo, la ventana de inscripción suele abrirse durante el transcurso de este mes a través del sitio oficial del programa, por lo que se recomienda estar atento a la plataforma. Resulta fundamental aclarar que quienes ya fueron aprobados en la primera fase no deben volver a anotarse y continúan cobrando con normalidad.
Inscripción abierta para Progresar Formación Profesional
Por su parte, la inscripción a Progresar Formación Profesional aún se encuentra abierta desde el 27 de abril, llamado que se extenderá hasta el 27 de noviembre. Este programa, también denominado Progresar Trabajo, ayuda a las personas a aprender un oficio y conseguir empleo rápido, otorgando un monto mensual mientras el estudiante realiza un trayecto oficial de capacitación laboral.
Para acceder a esta ayuda se requiere contar con una edad de entre 18 y 24 años, aunque el límite puede incrementarse para ciertos grupos, como padres de hijos menores o personas sin trabajo formal. Aquí también se abona una cuota mensual que se extiende según la duración del taller, reteniendo un 20% del pago que se reintegra cuando los beneficiarios presentan la constancia de finalización del curso.
Modalidad de trámite y topes de ingresos familiares para la segunda convocatoria
La modalidad, al igual que en la primera fase del beneficio, será 100% digital. Desde ANSES solicitan contar con un usuario activo en la plataforma Mi Argentina y una cuenta bancaria o billetera virtual (CBU/CVU) a nombre del titular. A diferencia de la primera etapa (que cubre el año completo), las solicitudes aprobadas en la segunda vuelta otorgan la ayuda en formato semestral.
El requisito económico, además, se mantiene: los ingresos del grupo familiar no deben superar el tope de 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
El valor de la Beca Progresar en 2026
El valor base de la beca para el ciclo lectivo se fija en $35.000. Según la línea de beca y tu antigüedad en el programa, los montos finales a percibir son los siguientes:
- Progresar Obligatorio y Trabajo: Cobran el 80% neto, equivalente a $28.000. El 20% restante ($7.000) se retiene y se liquida tras la presentación de la documentación escolar requerida.
- Progresar Superior (Ingresantes / 1er año): Cobran $28.000 netos por la aplicación de la retención del 20%.
- Progresar Superior (Avanzados): Perciben el 100% de la beca, acreditando $35.000 completos sin retenciones.