Becas Progresar 2026: cuándo se abre la nueva convocatoria y cuánto se cobra

Los beneficiarios de la Beca Progresar ya pueden consultar la liquidación correspondiente a agosto de 2026, recordando que la asignación se abona a mes vencido, siendo agosto el mes en el que se cobra el monto de julio. Al mismo tiempo, se aproxima la apertura de la segunda convocatoria de 2026, que aún no tiene fecha confirmada; sin embargo, la ventana de inscripción suele abrirse durante el transcurso de este mes a través del sitio oficial del programa, por lo que se recomienda estar atento a la plataforma. Resulta fundamental aclarar que quienes ya fueron aprobados en la primera fase no deben volver a anotarse y continúan cobrando con normalidad.