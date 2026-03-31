La Justicia ratificó que el Gobierno debe aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

La resolución obliga al Estado a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en septiembre de 2025. Además, ordena la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles.