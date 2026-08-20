Segunda convocatoria a becas Progresar: requisitos para estudiantes secundarios

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano abrió en Argentina la segunda convocatoria a las becas Progresar hasta el 4 de septiembre para apoyar económicamente a estudiantes secundarios.
- Los postulantes deben tener entre 16 y 24 años, ser alumnos regulares, contar con esquema de vacunación y registrar ingresos familiares menores a tres salarios mínimos.
- El programa busca reducir la deserción escolar y facilitar la continuidad en el nivel superior de miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad económica en todo el país.
En la segunda mitad del año, el Ministerio de Capital Humano decidió dar una segunda oportunidad a los estudiantes que necesitan un impulso económico para la solicitud de las becas Progresar. La segunda convocatoria a las becas Progresar se habilitó el 10 de agosto y estará abierta para los estudiantes de diferentes niveles hasta el viernes 4 de septiembre.
El programa otorga tres líneas de ayudas estudiantiles y busca acompañar a los jóvenes para que terminen la educación obligatoria, continúen sus estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente. Cada uno de los interesados debe cubrir los requisitos solicitados para el otorgamiento de la beca.
Alumnos de secundaria: requisitos para las becas Progresar
Los estudiantes que tengan entre 16 y 24 años de edad inclusive hasta el 4 de septiembre podrán solicitar la beca siempre y cuando se encuentren cursando estudios secundarios. Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de dos años en el país y contar con DNI
- Tener un ingreso del grupo familiar menor a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Quienes sean titulares de pensiones contributivas por invalidez otorgadas en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478 están exceptuados de cumplir con este requisito
- Ser alumnos regulares en una institución educativa
- Participar de las actividades complementarias que determinó el programa y que se realizarán en las instituciones educativas
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar disponible en la página oficial de las becas
- Tener completo el esquema de vacunación o en curso según el grupo de edad al que pertenezca
Requisitos de las becas Progresar para estudiantes de Nivel Superior
Quienes se encuentren realizando estudios universitarios o superiores y tengan hasta 30 años de edad podrán aplicar a otra de las líneas de las becas Progresar. En este caso, deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
- Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
- Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
- Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
- La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.
- Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
- Participar en las actividades complementarias que el programa determine.