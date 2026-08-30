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Becas Progresar 2026: ¿cuántas faltas pueden hacerte perder el beneficio?

Las Becas Progresar 2026 exigen mantener la regularidad como estudiante para conservar el beneficio. Qué pasa con las faltas y cuándo pueden suspender el pago.

Becas Progresar: faltar a clases puede dejarte sin el beneficio
Becas Progresar: faltar a clases puede dejarte sin el beneficio La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, Capital Humano advirtió que los beneficiarios de las Becas Progresar perderán la ayuda económica si pierden la regularidad educativa por acumulación de inasistencias.
  • Las escuelas certifican la presencialidad; el programa no fija un límite numérico de faltas, pero exige mantener la condición de alumno regular para evitar la suspensión del pago.
  • El esquema busca asegurar la continuidad escolar. Los estudiantes suspendidos podrán recuperar el cobro de las cuotas cuando la institución acredite la reanudación del cursado.
Resumen generado con IA

La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 continúa abierta, pero quienes reciben el beneficio deben cumplir una serie de condiciones durante el ciclo lectivo para conservarlo. Entre los requisitos centrales se encuentra mantener la regularidad como estudiante y asistir a clases.

Segunda convocatoria a becas Progresar: requisitos para estudiantes secundarios

Segunda convocatoria a becas Progresar: requisitos para estudiantes secundarios

La presencialidad es certificada por la institución educativa y un registro negativo puede derivar en la suspensión del pago. Por eso, no alcanza con haber sido seleccionado para recibir la beca: también es necesario cumplir con las condiciones académicas establecidas por el programa.

Becas Progresar: ¿cuántas faltas pueden dejarte sin cobrar?

Progresar no establece un número general de faltas a partir del cual se pierda automáticamente la beca. La condición determinante es conservar la regularidad como alumno.

Si la institución educativa informa que el estudiante dejó de asistir y perdió esa condición, Capital Humano puede suspender el beneficio. Además, cuando durante la certificación correspondiente se detecta que el alumno no está asistiendo, puede aplicarse una suspensión condicionada.

En ese caso, el beneficio podrá reanudarse cuando el estudiante vuelva a cursar y la institución certifique nuevamente su condición de alumno regular.

Progresar: también pueden retener una parte del pago

En Progresar Obligatorio, quienes acceden a la segunda convocatoria pueden recibir hasta seis cuotas. La distribución contempla:

  • 4 cuotas regulares, con una retención del 20%.
  • 1 cuota estímulo, vinculada con la participación en actividades formativas de extensión.
  • 1 cuota por rendimiento académico.

Cuáles son los requisitos para cobrar Progresar 2026

Para acceder a Progresar Obligatorio se deben cumplir determinadas condiciones:

  • Tener entre 16 y 24 años.
  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI.
  • Que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
  • Ser alumno regular.
  • Cumplir con las condiciones académicas del programa.
  • Participar de las actividades formativas obligatorias.
  • Contar con un CBU o CVU a nombre del beneficiario para recibir el dinero.

De esta manera, resultar aprobado para recibir Progresar no garantiza por sí solo el cobro durante todo el período. Mantener la regularidad, asistir a clases y cumplir con las condiciones académicas será fundamental para conservar el beneficio y acceder al pago correspondiente.

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