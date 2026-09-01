Histórica eliminación en Gran Hermano: Jennifer "Pincoya" Galvarini quedó fuera de la final en un duelo récord

Resumen para apurados
- Jennifer Galvarini fue eliminada de Gran Hermano tras perder el duelo telefónico contra Yisela Pintos, en una gala récord con más de 13 millones de votos.
- Tras 189 días de encierro, la salida se dio luego de fuertes peleas en la convivencia y una votación polarizada donde la participante chilena obtuvo el 58,1%.
- El resultado consolida a Yisela como una de las grandes favoritas al título y reconfigura las alianzas dentro de la casa rumbo a la etapa final del certamen.
La noche del pasado lunes 31 de agosto en la televisión argentina con la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, el certamen de convivencia, bajo la conducción de Santiago del Moro, alcanzó una cifra sin precedentes: más de trece millones de votos del público, marcando un récord absoluto para una instancia que no fuera la definición final de la competencia.
El desenlace del programa determinó la salida definitiva de Jennifer "Pincoya" Galvarini Torres, quien cayó en el duelo telefónico decisivo. La carismática participante de origen chileno quedó en el umbral de la gran final tras una estadía prolongada de ciento ochenta y nueve días de encierro dentro del recinto televisivo. Su oponente directa, Yisela "Yipio" Pintos, obtuvo el respaldo necesario de la gente para continuar en carrera y perfilarse entre las candidatas más fuertes del ciclo.
Tensiones previas y división en la convivencia
El conflicto entre las protagonistas del duelo creció exponencialmente jornadas antes de la resolución definitiva. La cordialidad que mantenían Pincoya y Yisela terminó de romperse por discusiones a los gritos y la falta de apoyo ante la expulsión de Steffany "Campanita" Pereira. Además, la jugadora uruguaya señaló directamente a Solange Gómez Abraham de ser la causante de quebrar la paz de las dos.
Ante esta fuerte grieta, los integrantes restantes de la vivienda tomaron bandos marcados para respaldar a su preferida. La enfermera trasandina cosechó el afecto de Yanina Zilli, Luana Fernández y Mariela Prieto, junto al grito de cariño incondicional de Sol. Por otro lado, la ganadora del versus solo contó con el soporte de Charlotte Caniggia dentro del juego, además del aliento de las visitas Titi Tcherkaski y Sebastián Cola.
Un veredicto contundente y el festejo posterior
Llegadas las veintitrés y treinta horas, la voz del presentador interrumpió el silencio del hogar para comunicar el resultado final de la votación. Los porcentajes revelaron una diferencia clara, ya que la eliminada acumuló el cincuenta y ocho coma uno por ciento de los votos del público. En contraposición, su rival aseguró su permanencia con el cuarenta y uno coma nueve por ciento de los sufragios telefónicos.
La salida de Jennifer generó reacciones inmediatas de júbilo por parte de Charlotte y Yisela, quienes festejaron el resultado pensando en debilitar a su contrincante directa. Mientras tanto, la aliada de la expulsada prefirió aislarse en el patio para manifestar a viva voz su gran aprecio por la compañera chilena. Con este panorama de regocijo y tristeza, el certamen televisivo ingresa a su etapa crucial con alianzas completamente renovadas.