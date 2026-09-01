Histórica eliminación en Gran Hermano: Jennifer "Pincoya" Galvarini quedó fuera de la final en un duelo récord

Un veredicto contundente y el festejo posterior

Llegadas las veintitrés y treinta horas, la voz del presentador interrumpió el silencio del hogar para comunicar el resultado final de la votación. Los porcentajes revelaron una diferencia clara, ya que la eliminada acumuló el cincuenta y ocho coma uno por ciento de los votos del público. En contraposición, su rival aseguró su permanencia con el cuarenta y uno coma nueve por ciento de los sufragios telefónicos.