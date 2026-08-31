"Venimos a sanar": a tres años de la muerte de Silvina Luna, la intimidad del homenaje de sus seres queridos

La dedicatoria inicial reflejó una conexión eterna: “Hoy 3 años ya gordita hermosa… El tiempo pasa, tan rápido …pero nunca te fuiste, todos los días rezo por vos y recuerdo lo inmensamente que fuiste siempre. Solamente recuerdos, sonrisas y todo lo lindo que vivimos nosotros”. Un emotivo descargo finalizó deseando paz espiritual: “Amor, alegría y sobre todo la calidad de persona que te destacaba de un ser humano común.. hoy deseo de que estés en paz, aunque me deje gusto a poco no saber nada nuevo vos. Siempre presente, Silvina”.