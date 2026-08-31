"Venimos a sanar": a tres años de la muerte de Silvina Luna, la intimidad del homenaje de sus seres queridos

Resumen para apurados
- Amigos y allegados homenajearon a Silvina Luna este 31 de agosto en redes sociales al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte por mala praxis en Argentina.
- La modelo falleció a los 43 años tras un deterioro renal crónico derivado de una intervención quirúrgica estética realizada por el médico Aníbal Lotocki.
- El caso mantiene vigente el debate sobre las secuelas de la mala praxis estética y consolida el recuerdo de su lucha y entereza en la sociedad argentina.
El 31 de agosto de cada año se transformó en una fecha colmada de tristeza bajo el recuerdo de Silvina Luna. Se cumplió el tercer aniversario del fallecimiento para la recordada modelo, quien falleció a los cuarenta y tres años debido a una intervención quirúrgica realizada por Aníbal Lotocki. El procedimiento deterioró progresivamente su organismo, desatando un problema renal y finalizando en un caso que conmovió al país.
La lucha cotidiana contra el desgaste físico abarcó diálisis constantes e internaciones prolongadas esperando un trasplante que no llegó. A pesar del sufrimiento corporal, Luna resistió con una entereza insondable.
El deseo de aferrarse a la vida: la lucha de Silvina Luna
En una de sus emblematicas entrevista televisiva junto a Ángel de Brito, esta celebridad de Gran Hermano conmovió al revelar la intimidad del dolor sufrido. Dejó plasmado un testimonio conmovedor que evidenció una fortaleza espiritual. Ella exclamó: “Uno saca el poder de donde pueda para seguir viviendo, a mí me encanta vivir, me gusta la vida ¡Quiero vivir!”.
Detrás de las cámaras, el calvario diario requería un esfuerzo inmenso para disimular la fragilidad. Su realidad compleja abrumaba cada jornada, debido a un persistente temor a lo incierto de su caso. Luna sinceró esa pesada carga mediante esta sentida declaración: “Yo intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando… y las transito como puedo”.
A tres años de la muerte de Silvina Luna: los homenajes y recuerdos de sus allegados
Las redes sociales fueron canalizador del afecto colectivo durante este nuevo aniversario correspondiente a su partida. El actor Gustavo Conti, amigo entrañable surgido desde aquel mítico reality televisivo, plasmó profundo cariño en Instagram.
La dedicatoria inicial reflejó una conexión eterna: “Hoy 3 años ya gordita hermosa… El tiempo pasa, tan rápido …pero nunca te fuiste, todos los días rezo por vos y recuerdo lo inmensamente que fuiste siempre. Solamente recuerdos, sonrisas y todo lo lindo que vivimos nosotros”. Un emotivo descargo finalizó deseando paz espiritual: “Amor, alegría y sobre todo la calidad de persona que te destacaba de un ser humano común.. hoy deseo de que estés en paz, aunque me deje gusto a poco no saber nada nuevo vos. Siempre presente, Silvina”.
Por su parte, el músico Leo García sumó un homenaje aprovechando una coincidencia sumamente particular anual. Aquel artista celebra nacimiento personal durante fecha luctuosa, resignificando la jornada con nostalgia. Él rememoró profunda calidez humana mediante sentida publicación: “Hoy lunes 31 de agosto es mi cumpleaños, entre tanta gente más, pero también quiero recordar el aniversario de una persona que adoro porque tuve el honor de conocerla y pasar un tiempo juntos, Silvina Luna Una persona inolvidable de amor puro con un desenfado total, sentí que me hablaba desde el corazón siempre”.