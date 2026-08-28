Escándalo en Gran Hermano: Danelik y Campanita fueron expulsadas, pero una de ellas se negó a abandonar la casa
Tras un violento enfrentamiento por unas fotografías, la producción expulsó a Campanita y Danelik. La concursante paraguaya se negó a abandonar el recinto, denunció tratos injustos en el confesionario y requirió la intervención de una oficial de seguridad para ser trasladada al exterior.
La casa de Gran Hermano se convirtió en el escenario del drama cuando Campanita y Danelik quedaron expulsadas del reality tras un enfrentamiento que estuvo a punto de rozar lo físico. Sin embargo, aquello no se agotó en la decisión del “Big”, ya que pronto una de las protagonistas decidió atrincherarse en la casa, lo que llevó a amenazas por parte del ojo que todo lo ve.
Un fuerte cruce verbal terminó en una feroz pelea al borde de la violencia física entre Campanita y Danelik, un conflicto que también salpicó a la chilena, Pincoya. Aquel episodio derivó en la crítica decisión de la producción de expulsar a las primeras dos participantes; sin embargo, la negativa de Campanita escaló hasta que una oficial de seguridad femenina tuvo que ingresar al predio para persuadirla de retirarse.
El detonante de la fuerte pelea
El origen del conflicto dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada se desató la noche del miércoles tras la gala de nominación. Todo comenzó cuando Steffany “Campanita” Pereira tomó y sacó de la habitación las fotografías de los hijos de Jennifer “Pincoya” Galvarini y Solange Abraham. La reacción de la jugadora chilena fue inmediata: encaró a la participante para exigir la devolución de sus pertenencias al grito de “Dame mi foto, la foto de mi hijo... Mi hijo es sagrado, ella no tiene por qué agarrar las cosas de mi lugar”.
En medio de los gritos e insultos que sumaron a Solange y a Brian Sarmiento, la situación escaló al plano físico cuando intervino Danelik Galazán. Entre acusaciones cruzadas de empujones, Danelik tomó el neceser de maquillaje de Campanita y posteriormente procedió a arrojar toda su ropa al piso del living. Al intentar regresar a la habitación para frenar la acción, Campanita fue interceptada y empujada en la puerta por Danelik en un forcejeo tenso que obligó la firme intervención de la voz del programa: “Atención chicas, por favor, cálmense todas”.
Por los acontecimientos de anoche, el Big decidiÃ³ expulsar a Campanita y Danelik ð¨ð— Gran Hermano (@GranHermanoAr) August 28, 2026
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La tajante determinación de Gran Hermano
Transcurridas 24 horas del violento episodio, la producción resolvió sancionar de manera drástica lo ocurrido. El “Big” se comunicó con los participantes para anunciar la expulsión inmediata de Danelik y Campanita a través de la puerta giratoria. Si bien ambas jugadoras habían solicitado previamente su salida voluntaria en el confesionario, la autoridad del reality enfatizó que la medida se ejecutaba de forma directa por decisión de la casa para poner un límite a las agresiones.
Mientras Danelik acató la sanción, despidió a sus compañeros y abandonó el predio de inmediato, la jugadora paraguaya reaccionó de forma opuesta y rechazó el dictamen. “¡Ay, no, amado! Ahora sí que no me voy a ir. No me voy a ir... Nunca en mi vida agredí a nadie. Me parece muy injusto”, lanzó ante sus compañeros antes de dirigirse al confesionario para atrincherarse.
Atrincheramiento, confesionario y el ingreso de seguridad
Una vez dentro del confesionario, Campanita rompió en llanto y descargó su disconformidad con la producción ante la mirada de las cámaras. “Yo no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible. Yo nunca le agredí, amado. Nunca ni a nadie en mi vida le hice eso”, aseguró respecto al cruce con Danelik. Asimismo, cuestionó el accionar del programa frente a las actitudes del resto del grupo: “Tiraron mi ropa y mis cosas de manera agresiva y a esas personas no les decís nada. Me parece muy injusto... Siempre dijiste que no podías interferir”. Con relación al desencadenante del problema, justificó su conducta afirmando: “Guardé cuidadosamente las fotos y quería hacer un intercambio con mi maquillaje nada más”.
Ante la negativa continuada de la concursante de acatar la orden de retiro y tras un intento fallido de mediación por parte de sus compañeras, la producción aisló al resto de los jugadores en los dormitorios y dispuso la intervención de personal de seguridad. Una oficial femenina ingresó al predio y se dirigió al lugar para dialogar con la participante. Luego de una extensa conversación que incluyó abrazos y llanto, la funcionaria logró persuadir a la concursante. De este modo, Campanita abandonó la casa por la zona del SUM fuera del aire, repitiendo un patrón de resistencia que ya había protagonizado en su eliminación previa a manos del público.