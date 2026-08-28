Escándalo en Gran Hermano: Danelik y Campanita fueron expulsadas, pero una de ellas se negó a abandonar la casa

Atrincheramiento, confesionario y el ingreso de seguridad

Una vez dentro del confesionario, Campanita rompió en llanto y descargó su disconformidad con la producción ante la mirada de las cámaras. “Yo no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible. Yo nunca le agredí, amado. Nunca ni a nadie en mi vida le hice eso”, aseguró respecto al cruce con Danelik. Asimismo, cuestionó el accionar del programa frente a las actitudes del resto del grupo: “Tiraron mi ropa y mis cosas de manera agresiva y a esas personas no les decís nada. Me parece muy injusto... Siempre dijiste que no podías interferir”. Con relación al desencadenante del problema, justificó su conducta afirmando: “Guardé cuidadosamente las fotos y quería hacer un intercambio con mi maquillaje nada más”.