EspectáculosTV, Cine y Series

Escándalo en Gran Hermano: Danelik y Campanita fueron expulsadas, pero una de ellas se negó a abandonar la casa

Tras un violento enfrentamiento por unas fotografías, la producción expulsó a Campanita y Danelik. La concursante paraguaya se negó a abandonar el recinto, denunció tratos injustos en el confesionario y requirió la intervención de una oficial de seguridad para ser trasladada al exterior.

Campanita e negó a abandonar la casa de GH.
Campanita e negó a abandonar la casa de GH. Imagen: captura Telefe
Hace 23 Min

La casa de Gran Hermano se convirtió en el escenario del drama cuando Campanita y Danelik quedaron expulsadas del reality tras un enfrentamiento que estuvo a punto de rozar lo físico. Sin embargo, aquello no se agotó en la decisión del “Big”, ya que pronto una de las protagonistas decidió atrincherarse en la casa, lo que llevó a amenazas por parte del ojo que todo lo ve.

Marcos Ginocchio recibió la casa que ganó en Gran Hermano: cómo es y las fotos

Marcos Ginocchio recibió la casa que ganó en Gran Hermano: cómo es y las fotos

Un fuerte cruce verbal terminó en una feroz pelea al borde de la violencia física entre Campanita y Danelik, un conflicto que también salpicó a la chilena, Pincoya. Aquel episodio derivó en la crítica decisión de la producción de expulsar a las primeras dos participantes; sin embargo, la negativa de Campanita escaló hasta que una oficial de seguridad femenina tuvo que ingresar al predio para persuadirla de retirarse.

El detonante de la fuerte pelea

El origen del conflicto dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada se desató la noche del miércoles tras la gala de nominación. Todo comenzó cuando Steffany “Campanita” Pereira tomó y sacó de la habitación las fotografías de los hijos de Jennifer “Pincoya” Galvarini y Solange Abraham. La reacción de la jugadora chilena fue inmediata: encaró a la participante para exigir la devolución de sus pertenencias al grito de “Dame mi foto, la foto de mi hijo... Mi hijo es sagrado, ella no tiene por qué agarrar las cosas de mi lugar”.

En medio de los gritos e insultos que sumaron a Solange y a Brian Sarmiento, la situación escaló al plano físico cuando intervino Danelik Galazán. Entre acusaciones cruzadas de empujones, Danelik tomó el neceser de maquillaje de Campanita y posteriormente procedió a arrojar toda su ropa al piso del living. Al intentar regresar a la habitación para frenar la acción, Campanita fue interceptada y empujada en la puerta por Danelik en un forcejeo tenso que obligó la firme intervención de la voz del programa: “Atención chicas, por favor, cálmense todas”.

La tajante determinación de Gran Hermano

Transcurridas 24 horas del violento episodio, la producción resolvió sancionar de manera drástica lo ocurrido. El “Big” se comunicó con los participantes para anunciar la expulsión inmediata de Danelik y Campanita a través de la puerta giratoria. Si bien ambas jugadoras habían solicitado previamente su salida voluntaria en el confesionario, la autoridad del reality enfatizó que la medida se ejecutaba de forma directa por decisión de la casa para poner un límite a las agresiones.

Mientras Danelik acató la sanción, despidió a sus compañeros y abandonó el predio de inmediato, la jugadora paraguaya reaccionó de forma opuesta y rechazó el dictamen. “¡Ay, no, amado! Ahora sí que no me voy a ir. No me voy a ir... Nunca en mi vida agredí a nadie. Me parece muy injusto”, lanzó ante sus compañeros antes de dirigirse al confesionario para atrincherarse.

Atrincheramiento, confesionario y el ingreso de seguridad

Una vez dentro del confesionario, Campanita rompió en llanto y descargó su disconformidad con la producción ante la mirada de las cámaras. “Yo no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible. Yo nunca le agredí, amado. Nunca ni a nadie en mi vida le hice eso”, aseguró respecto al cruce con Danelik. Asimismo, cuestionó el accionar del programa frente a las actitudes del resto del grupo: “Tiraron mi ropa y mis cosas de manera agresiva y a esas personas no les decís nada. Me parece muy injusto... Siempre dijiste que no podías interferir”. Con relación al desencadenante del problema, justificó su conducta afirmando: “Guardé cuidadosamente las fotos y quería hacer un intercambio con mi maquillaje nada más”.

Ante la negativa continuada de la concursante de acatar la orden de retiro y tras un intento fallido de mediación por parte de sus compañeras, la producción aisló al resto de los jugadores en los dormitorios y dispuso la intervención de personal de seguridad. Una oficial femenina ingresó al predio y se dirigió al lugar para dialogar con la participante. Luego de una extensa conversación que incluyó abrazos y llanto, la funcionaria logró persuadir a la concursante. De este modo, Campanita abandonó la casa por la zona del SUM fuera del aire, repitiendo un patrón de resistencia que ya había protagonizado en su eliminación previa a manos del público.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Marcos Ginocchio recibió la casa que ganó en Gran Hermano: cómo es y las fotos

Marcos Ginocchio recibió la casa que ganó en Gran Hermano: cómo es y las fotos

Cómo le fue al regreso de Popstars: cuánto midió en su debut y cómo le fue contra la competencia

Cómo le fue al regreso de Popstars: cuánto midió en su debut y cómo le fue contra la competencia

Lo más popular
Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
1

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional
2

El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán
3

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe
5

A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
2

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
3

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
4

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario
5

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario

Más Noticias
Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

Viento Zonda, nieve y tormentas: el SMN emitió alertas naranja y amarilla para este viernes

Viento Zonda, nieve y tormentas: el SMN emitió alertas naranja y amarilla para este viernes

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Comentarios