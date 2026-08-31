Charlotte Caniggia se quebró en Gran Hermano y habló de su dolorosa infancia

La hija de Claudio Caniggia relató los motivos de su distanciamiento emocional actual. “Mis papás no son muy demostrativos conmigo. Así como me crié, me cuesta el afecto”, reveló de manera directa en el dormitorio. Ella también señaló que no espera palabras tiernas de sus progenitores: “A mí no me pasó nunca esto de que mi mamá me llore y me diga: ‘Hija, estoy orgullosa de vos, te amo’. Nunca en la vida mi mamá me diría algo así. Tampoco lo espero porque sé que no me lo va a decir y mi papá tampoco”.