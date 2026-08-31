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Charlotte Caniggia se quebró en Gran Hermano y habló de su dolorosa infancia

Entre lágrimas, la participante confesó por qué le cuesta expresar afecto y cómo la marcó su crianza: “Mis papás no son muy demostrativos conmigo. Así como me crié, me cuesta el afecto”.

Charlotte Caniggia se quebró en Gran Hermano y habló de su dolorosa infancia
Fuente: Telefe
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Charlotte Caniggia se quebró en Gran Hermano (Telefe) al revelar el dolor de su infancia por la falta de afecto de sus padres, Claudio Caniggia y Mariana Nannis.
  • La mediática explicó que la frialdad familiar le dificulta expresar emociones en el reality y contó que recurre a terapias para sanar los traumas de su crianza.
  • La participante confesó su temor a la maternidad por su pasado, aunque busca romper ciclos familiares negativos inspirándose en la paternidad de su hermano Alex.
Resumen generado con IA

Charlotte Caniggia se quebró profundamente en una transmisión de Gran Hermano Telefe. Relató sus heridas infantiles que se almacenan desde hace años en su corazón, apelando a la empatía de la audiencia que sigue cada gala.

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El debate comenzó en el comedor grupal cuando Charlotte reveló detalles íntimos de su crianza con Claudio Caniggia y Mariana Nannis. La mediática sorprendió a sus compañeros al ventilar secretos del hogar familiar, rompiendo la coraza alegre que suele mostrar frente a las cámaras.

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La distancia emocional  de los Caniggia

Con una angustia evidente, la influencer confesó los obstáculos emocionales que marcaron su infancia. Ella admitió ante los presentes: “Me tocó una familia muy complicada”, describiendo así la frialdad de su hogar. A pesar de la desolación, la joven busca “Aprender a amarlos tal cual son y aceptarlos como son conmigo”.

La hija de Claudio Caniggia relató los motivos de su distanciamiento emocional actual. “Mis papás no son muy demostrativos conmigo. Así como me crié, me cuesta el afecto”, reveló de manera directa en el dormitorio. Ella también señaló que no espera palabras tiernas de sus progenitores: “A mí no me pasó nunca esto de que mi mamá me llore y me diga: ‘Hija, estoy orgullosa de vos, te amo’. Nunca en la vida mi mamá me diría algo así. Tampoco lo espero porque sé que no me lo va a decir y mi papá tampoco”.

Búsqueda de sanación y el miedo a la maternidad

Esta profunda barrera repercute en las dinámicas del concurso, impidiendo reacciones comunes ante las visitas afectuosas. La estrella televisiva justificó su frialdad durante los reencuentros: “Por eso no puedo emocionarme ni llorar en los Congelados”. Para procesar este legado, la celebridad recurrió a terapias alternativas, sosteniendo: “Venimos a sanar”. Con visible cansancio espiritual, agregó: “Todo el tiempo tengo que sanarlos, a toda mi p... familia”.

El porvenir genera dudas enormes en la jugadora al planificar descendencia. De forma sumamente honesta, exteriorizó su inquietud más íntima: “Me da tanto miedo ser madre, no sé”. Sus compañeros, entre ellos Yanina Zilli, intentaron brindarle calma frente a esta dolorosa revelación. Sin embargo, ella observa el rol de Alex como un ejemplo tierno para romper ciclos negativos

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