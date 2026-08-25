Faustino Oro volvió a ganarle una partida a Magnus Carlsen, el número uno del ajedrez mundial

Faustino Oro volvió a anotarse un punto frente a Magnus Carlsen

Carlsen tiene 35 años, juega ajedrez desde sus cinco años cuando aprendió por su padre. Comenzó a competir a los ocho, de manera oficial, y en 2013, a los 23, se convirtió por primera vez en campeón del mundo de ajedrez clásico. Su joven contrincante, Faustino Oro, comenzó a jugar en 2020, durante la pandemia, cuando tenía entre seis y siete años y rápidamente se hizo popular en su deporte.