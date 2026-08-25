Faustino Oro volvió a ganarle una partida a Magnus Carlsen, el número uno del ajedrez mundial

Resumen para apurados
- El ajedrecista argentino Faustino Oro, de 12 años, venció este lunes al número uno Magnus Carlsen en una partida blitz disputada en Chess.com dentro de un match de ocho rondas.
- Aunque Carlsen ganó la serie 4-1, Oro sumó un triunfo y tres tablas. El joven prodigio ya había derrotado al noruego en 2024 y es el segundo Gran Maestro más joven de la historia.
- Conocido como el 'Messi del ajedrez', este nuevo logro afianza la prometedora carrera internacional de Oro y su proyección como futura estrella de la élite mundial del ajedrez.
El niño que a sus 10 años logró vencer al número 1 del ajedrez mundial no deja de dar qué hablar. Faustino Oro volvió a sorprender esta semana, cuando logró ganarle una partida a Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo actual. Con solo 12 años, el niño –que ahora reside en Barcelona, España– volvió a demostrar su capacidad.
En un match de ocho partidas, el campeón de Tønsberg, Noruega, logró quedarse con el global del encuentro. Pero Faustino Oro logró hacerse con una de las cinco partidas que no terminaron en empate. El juego terminó con un 4-1 a favor de Carlsen y tres empates.
Faustino Oro volvió a anotarse un punto frente a Magnus Carlsen
Carlsen tiene 35 años, juega ajedrez desde sus cinco años cuando aprendió por su padre. Comenzó a competir a los ocho, de manera oficial, y en 2013, a los 23, se convirtió por primera vez en campeón del mundo de ajedrez clásico. Su joven contrincante, Faustino Oro, comenzó a jugar en 2020, durante la pandemia, cuando tenía entre seis y siete años y rápidamente se hizo popular en su deporte.
Este lunes, el sitio de ajedrez online Chess.com volvió a ser escenario virtual de uno de los encuentros más apasionantes, porque Carlsen y Oro volvieron a disputar un juego. La partida quedó configurada en ocho rondas en formato blitz con tres minutos para cada jugador, sin posibilidad de incrementar el tiempo.
Carlsen se quedó con el match contra Faustino Oro
El joven argentino logró un buen desempeño frente a la figura de Carlsen. Las dos primeras rondas resultaron a favor del noruego, pero allí se pausaron sus victorias, porque Oro logró dos tablas –empates– consecutivas y en el quinto juego anotó un punto a su favor.
Las últimas tres partidas resultaron definitorias, dado que Carlsen se despegó ligeramente de su contrincante. Aunque el sexto juego también terminó en un empate, el campeón mundial de 35 años triunfó en los dos últimos juegos del match. Así, Faustino Oro volvió a anotarse un punto en un encuentro que terminó 4-1.
Los historiales de Oro y Carlsen vienen comparándose desde hace años. Mientras que el noruego logró el título de Gran Maestro con 13 años y casi cinco meses, Oro alcanzó ese rango a los 12 años y casi siete meses, convirtiéndose en el segundo Gran Maestro más joven, superado solo por Abhimanyu Mishra, quien se tituló con casi un mes menos que el argentino.
Por otra parte, en 2024, a sus 10 años, el nombre de Faustino Oro ya había empezado a sonar, también bajo el pseudónimo de “Messi del ajedrez”, luego de un triunfo sobre Carlsen en una partida bullet, la más rápida del sitio de ajedrez online.