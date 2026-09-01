Seguridad

Homicidio del cadete policial: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

Kevin Rueda tenía 21 años y fue asesinado en la madrugada del sábado, en avenida Colón y Fortunata García.

AL PENAL. Carabajal y Rueda deberán cumplir la prisión preventiva en Benjamín Paz.
AL PENAL. Carabajal y Rueda deberán cumplir la prisión preventiva en Benjamín Paz.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Trasladaron al penal de Benjamín Paz a los dos acusados de asesinar al cadete Kevin Rueda para robarle la moto el sábado pasado en San Miguel de Tucumán.
  • Rueda iba hacia la Escuela de Suboficiales cuando fue interceptado y baleado en el pecho. Cámaras privadas y testigos permitieron identificar y detener a los sospechosos.
  • Los imputados cumplirán seis meses de prisión preventiva mientras avanza la causa por homicidio en ocasión de robo, lo que reaviva reclamos sobre la seguridad en la zona.
Resumen generado con IA

Los acusados del homicidio del cadete de policía Kevin Samuel Rueda (21 años), Isaías Rubén Delgado (33) y Juan Manuel “Cucú” Carabajal (25), fueron trasladados esta mañana al penal de Benjamín Paz, en donde cumplirán con la prisión preventiva de seis meses, dictada durante la audiencia de formulación de cargos.

El crimen de Rueda ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de avenida Colón y Fortunata García. Ambos fueron acusados como coautores de un homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de un arma de fuego. Según trascendió, Delgado habría confesado de manera espontánea el crimen ante personal policial y habría señalado a Carabajal como quien efectuó el disparo mortal.

Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona

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Durante la investigación se determinó que Rueda había salido de su casa para dirigirse a la Escuela de Suboficiales, donde debía participar de una formación policial. Se movilizaba en una Honda Wave blanca y negra y llevaba debajo de un buzo deportivo azul el uniforme de gala de la Policía de Tucumán.

PRONTUARIO. Isaías Rubén Delgado y Juan Manuel “Cucú” Carabajal ya tenían antecedentes por robos con armas de fuego PRONTUARIO. Isaías Rubén Delgado y Juan Manuel “Cucú” Carabajal ya tenían antecedentes por robos con armas de fuego

La hipótesis del caso

La Fiscalía de Homicidios II, que dirige Carlos Sale, elaboró la hipótesis de que la víctim circulaba por avenida Colón hacia el norte cuando fue alcanzado por una motocicleta KTM Duke 200 naranja y negra, en la que -de acuerdo al MPF-, se movilizaban Delgado (como conductor) y Carabajal (como acompañante).

A partir de 12 dispositivos de cámaras privadas ubicados en las inmediaciones del lugar y sobre la ruta de escape, la División de Delitos Telemáticos pudo reconstruir el recorrido de los delincuentes, que quedaron registrados, alrededor de las 5.09, persiguiendo a la Honda Wave de Rueda. 

Homicidio del cadete policial: uno de los acusados habría confesado el crimen de forma espontánea

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Mediante los testimonios de un testigo que circulaba por la zona se pudo establecer que el acompañante de la KTM descendió, se colocó frente a la víctima y, segundos después, se escuchó una fuerte detonación. Cuando regresó al lugar encontró a Rueda tendido en la calzada. 

La autopsia realizada por el médico forense Diego González determinó que el proyectil destruyó el lóbulo superior del pulmón izquierdo, atravesó el saco pericárdico y provocó el estallido del corazón, además de lesionar el pulmón derecho de Rueda, provocando su muerte por un shock hipovolémico.

Después del ataque, los sospechosos huyeron en ambas motocicletas: Carabajal habría tomado el control de la moto de la víctima, mientras Delgado continuaba en la KTM.

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