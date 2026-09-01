Homicidio del cadete policial: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

El crimen de Rueda ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de avenida Colón y Fortunata García. Ambos fueron acusados como coautores de un homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de un arma de fuego. Según trascendió, Delgado habría confesado de manera espontánea el crimen ante personal policial y habría señalado a Carabajal como quien efectuó el disparo mortal.