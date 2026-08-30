Capturaron al segundo acusado del crimen del cadete: estaba escondido en un cañaveral

El crimen ocurrió poco después de las 5 de la madrugada de ayer, en la intersección de avenida Colón y Fortunata García, en la zona sur de la capital tucumana. Kevin Samuel Rueda (21) se dirigía hacia Bella Vista para encontrarse con su padre y luego participar de un desfile en Juan Bautista Alberdi. Vestía su uniforme de gala cubierto por un jogging para protegerlo del frío y evitar ensuciarlo.