Capturaron al segundo acusado del crimen del cadete: estaba escondido en un cañaveral

Resumen para apurados
- La policía capturó en Tucumán a Juan Manuel Carabajal, acusado de asesinar al cadete policial Kevin Rueda durante el robo de su moto ocurrido en la capital provincial.
- El sospechoso, con antecedentes por homicidio en 2020, se ocultaba en un cañaveral en Los Gómez. Su presunto cómplice, Isaías Delgado, ya había sido detenido.
- La fiscalía espera órdenes para allanar el lugar en busca del arma homicida y realizará ruedas de reconocimiento para definir la imputación formal de ambos acusados.
La Policía detuvo al segundo sospechoso de haber participado en el asesinato del aspirante a ingresar a la fuerza policial. El procedimiento se concretó en Los Gómez, un paraje ubicado en el este de la provincia, donde los investigadores lograron localizar al acusado oculto en una vivienda rodeada de cañaverales.
El crimen ocurrió poco después de las 5 de la madrugada de ayer, en la intersección de avenida Colón y Fortunata García, en la zona sur de la capital tucumana. Kevin Samuel Rueda (21) se dirigía hacia Bella Vista para encontrarse con su padre y luego participar de un desfile en Juan Bautista Alberdi. Vestía su uniforme de gala cubierto por un jogging para protegerlo del frío y evitar ensuciarlo.
Según la investigación, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta KTM. Lo obligaron a detenerse y uno de ellos, utilizando una pistola calibre nueve milímetros, le disparó a quemarropa para apoderarse de la Honda Wave en la que circulaba.
Ayer, los investigadores dirigidos por el fiscal Carlos Sale lograron detener a Isaías “El Rey” Delgado cerca de su domicilio. Durante la jornada realizaron varios allanamientos para dar con su presunto cómplice, aunque sin resultados positivos.
Sin embargo, durante la madrugada recibieron un dato clave: el sospechoso podría estar ocultándose en un paraje rural vinculado a familiares. Los pesquisas siguieron esa pista y descubrieron que el abuelo paterno del acusado tenía una vivienda en medio de un cañaveral en Los Gómez. Allí lograron detener a Juan Manuel “Cucú” Carabajal, de 33 años.
Según confiaron fuentes judiciales, el hombre se encontraba acompañado por una menor de edad. Hasta el momento no se determinó si se trata de una familiar o de su pareja. Los investigadores aguardaban una orden judicial para allanar la precaria vivienda, ya que sospechan que allí podría encontrarse el arma utilizada para asesinar a Rueda.
“Cucú”, al igual que Delgado, tendría varias causas abiertas por robos y apareció mencionado, junto a su padre Juan Manuel “Lolo” Carabajal, en la investigación por el homicidio de Ezequiel Rodríguez, registrado en mayo de 2020.
Ese caso tomó notoriedad por la forma en que fueron localizados los sospechosos. Los investigadores descubrieron que ambos se ocultaban en una alejada finca de Los Gutiérrez. Por orden de la entonces fiscal Adriana Giannoni, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y de la División Homicidios utilizó un dron para confirmar que los Carabajal se encontraban en el lugar.
Luego, efectivos del Grupo CERO, que se habían ocultado dentro de un camión de transporte de carne para evitar ser detectados, irrumpieron en la finca y lograron reducir a los acusados.
Hasta el momento no trascendió cuál es la situación procesal de “Cucú” en esa causa. Su padre, en tanto, habría fallecido mientras permanecía alojado en el penal de Concepción.