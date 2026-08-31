La columna de Jorge Asís: Descomposición del Fenómeno Milei

Junto al caos entretenido de la superstición del peronismo, el Banquero y el Fenicio provocaron el retroceso grotesco en chancletas de los descompuestos libertarios que diseñan, supone el Tertuliano, “el mejor gobierno de la historia”. Redujeron el fantasma de la inflación y rescataron a 14 millones de argentinos de la pobreza (y a tres millones de la indigencia).