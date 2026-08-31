Encuesta LA GACETA: ¿Quién debería heredar la “10” tras el retiro de Messi de la Selección?
El adiós del capitán abrió uno de los grandes interrogantes de la nueva etapa de Argentina. Desde los jóvenes que aparecen como parte del recambio hasta figuras ya consolidadas: votá quién debería quedarse con la camiseta más emblemática.
Resumen para apurados
- Tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, se abrió el debate sobre quién heredará la histórica camiseta número 10 o si la AFA debería retirarla como homenaje.
- Entre los candidatos figuran consolidados como Mac Allister, Fernández y Álvarez, promesas como Mastantuono y Nico Paz, o Almada, quien ya fue convocado para lucirla.
- La decisión marcará el inicio del recambio generacional de Lionel Scaloni y definirá el peso simbólico que llevará el nuevo referente albiceleste hacia el futuro.
Lionel Messi dejó la Selección y con su retiro también quedó vacante una camiseta cargada de historia. Después de más de dos décadas vinculada al rosarino, la número 10 deberá encontrar un nuevo dueño, salvo que la AFA decida impulsar su retiro como homenaje.
Los candidatos son varios y representan perfiles diferentes. Thiago Almada ya había sido elegido para utilizarla en una ausencia de Messi, aunque una lesión le impidió jugar. Franco Mastantuono terminó llevándola aquella vez y aparece dentro de la nueva generación.
Nicolás Paz también surge como uno de los principales nombres del recambio que proyecta Lionel Scaloni. Entre los futbolistas más consolidados aparecen Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez, mientras que Tomás Aranda representa otra de las alternativas jóvenes pensando en el futuro.
La discusión, sin embargo, excede los nombres. También están quienes consideran que nadie debería ponerse inmediatamente la camiseta que dejó Messi y proponen retirarla como homenaje al máximo referente de la Selección.
La era posterior al capitán recién comienza y la 10 espera una decisión.