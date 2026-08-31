La historia detrás del llamado que llevó a Lionel Messi desde Barcelona hasta la selección argentina

Aquel 29 de junio de 2004 pasó casi inadvertido para el gran público. Sin embargo, con el paso de los años adquirió una dimensión completamente diferente. Esa noche, en una cancha de Buenos Aires y ante una multitud que nunca imaginó lo que estaba presenciando, comenzó oficialmente el recorrido de Messi con la camiseta que marcaría toda su carrera. Lo que siguió transformó aquella pequeña noche de invierno en uno de los primeros capítulos de la historia más importante del fútbol argentino del siglo XXI.