Cómo hacer un curriculum con inteligencia artificial sin experiencia laboral: más de 40 datos para incluir

Resumen para apurados
- Expertos explican cómo postulantes sin experiencia pueden usar herramientas de inteligencia artificial para estructurar su primer currículum y conseguir empleo.
- Se sugiere cargar datos de estudios, habilidades y voluntariados en plataformas como ChatGPT o Gemini para optimizar la redacción y adaptar el perfil al aviso.
- El uso responsable de la IA permite a jóvenes insertarse en un mercado competitivo, destacando su potencial real sin necesidad de falsear antecedentes.
Conseguir el primer empleo puede ser un desafío, especialmente cuando las búsquedas laborales exigen experiencia previa. Sin embargo, no haber trabajado formalmente no significa que no haya información valiosa para incluir en un currículum. Hay actividades que sirven para ampliar un perfil y la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para potenciar esa presentación.
En un mercado laboral cada vez más competitivo, tener un currículum claro, ordenado y adaptado al puesto puede marcar la diferencia. Las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar este proceso, ya que permiten organizar la información disponible, mejorar la redacción y sugerir formas de presentar las capacidades del candidato sin inventar experiencia que no tiene.
Qué información darle a la inteligencia artificial para crear el CV
El primer paso consiste en reunir toda la información que pueda servir para presentar el perfil profesional. Además de los datos personales y de contacto, conviene incluir el nivel educativo alcanzado, carreras o cursos realizados, idiomas, conocimientos informáticos, herramientas que se sepan utilizar y cualquier proyecto académico o personal relacionado con el puesto buscado.
Una vez reunidos esos datos, se puede recurrir a herramientas como ChatGPT y Gemini y pedirles que armen un currículum para una persona sin experiencia laboral. Para obtener un resultado más preciso, es importante indicar qué tipo de trabajo se busca y proporcionar la mayor cantidad posible de información. Un prompt puede comenzar así: “Quiero crear un currículum para mi primer empleo. No tengo experiencia laboral, pero estudié…, realicé estos cursos… y tengo conocimientos en…”. La IA puede convertir esos datos en un documento organizado y profesional.
Cómo mejorar el CV y adaptarlo a cada búsqueda laboral
La inteligencia artificial también puede utilizarse para revisar el currículum una vez creado. Una buena estrategia es copiar el texto y pedirle a la herramienta que detecte errores, elimine información innecesaria y proponga una redacción más clara. También se puede solicitar que destaque las habilidades que tengan mayor relación con el puesto al que se pretende acceder.
Otro recurso útil es adaptar el CV a cada oferta laboral. Para hacerlo, se puede introducir en la herramienta el aviso de trabajo y pedirle que identifique las palabras clave, conocimientos y habilidades que busca la empresa. Después, la IA puede sugerir cómo reorganizar el currículum para destacar aquellos aspectos que el candidato realmente tiene. Es fundamental revisar cada modificación antes de enviarla y no incorporar conocimientos, empleos o habilidades que no sean reales. La inteligencia artificial debe servir para presentar mejor el perfil, no para falsificar uno.
Datos que se pueden incluir en un CV sin experiencia laboral
Hay muchos datos paralelos a la experiencia laboral que pueden ayudar a construir un perfil sólido. Por ejemplo:
Datos personales. Nombre y apellido, ciudad o localidad de residencia, teléfono, correo electrónico profesional, perfil de LinkedIn, portfolio o sitio web –si corresponde–.
Formación académica. Secundario –completo o en curso–, carrera universitaria o terciaria, tecnicaturas, cursos, certificaciones, talleres o capacitaciones.
Habilidades y conocimientos. Manejo de Microsoft Word, Excel, Google Docs, redes sociales, edición de fotografía o video, diseño gráfico, programación, idiomas, atención al cliente, comunicación, trabajo en equipo, organización y planificación, resolución de problemas.
Proyectos académicos o personales. Trabajos prácticos destacados, investigaciones realizadas, proyectos universitarios, emprendimientos personales, creación y administración de una página web, manejo de redes sociales de un proyecto propio, desarrollo de aplicaciones, creación de contenido, participación de ferias o exposiciones, competencias.
Actividades que pueden funcionar como experiencia. Voluntariados, participación en organizaciones, asociaciones, actividades comunitarias, organización de eventos, tutorías o apoyo escolar, cuidado de niños o adultos, ayuda en emprendimientos familiares, participación en centros de estudiantes, actividades deportivas en roles de organización.