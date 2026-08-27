Cómo hacer un curriculum con inteligencia artificial sin experiencia laboral: más de 40 datos para incluir

Una vez reunidos esos datos, se puede recurrir a herramientas como ChatGPT y Gemini y pedirles que armen un currículum para una persona sin experiencia laboral. Para obtener un resultado más preciso, es importante indicar qué tipo de trabajo se busca y proporcionar la mayor cantidad posible de información. Un prompt puede comenzar así: “Quiero crear un currículum para mi primer empleo. No tengo experiencia laboral, pero estudié…, realicé estos cursos… y tengo conocimientos en…”. La IA puede convertir esos datos en un documento organizado y profesional.