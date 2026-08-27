GTA 6 presenta su primer adelanto exclusivo en Netflix antes de llegar gratis a YouTube

Resumen para apurados
- Rockstar Games estrenará este jueves 27 de agosto un adelanto exclusivo de GTA 6 en Netflix y luego en YouTube para mostrar jugabilidad oficial tras filtraciones.
- La emisión llega luego de filtraciones masivas que afectaron el desarrollo. El video tendrá exclusividad de seis horas en streaming antes de liberarse gratis.
- La alianza con Netflix redefine la promoción de videojuegos y busca ordenar el debut comercial del título más esperado del sector frente a los retrasos.
Rockstar Games estrenará este jueves 27 de agosto Grand Theft Auto VI: An Extended Look, una presentación especial con nuevo material de GTA 6 que contará con una particularidad: debutará primero en una plataforma de streaming y varias horas después estará disponible de forma gratuita para todo público.
Esta transmisión podría convertirse en la primera oportunidad para observar jugabilidad oficial de uno de los videojuegos más esperados de la historia, tras un desarrollo sumamente convulso. En una maniobra atípica para la empresa, el título sufrió filtraciones masivas y, como suele ocurrir con sus producciones, diversos retrasos en su fecha de lanzamiento.
A qué hora ver la transmisión en Netflix
El adelanto comenzará a las 15:00 horas en Netflix, plataforma que contará con una ventana de exclusividad de seis horas. Por este motivo, la visualización en dicho horario requerirá una suscripción activa, la cual incluirá el evento dentro de los planes habituales sin aplicar cobros adicionales. Quienes no dispongan de acceso al catálogo tendrán la opción de observar el material de forma completamente gratuita a partir de las 21:00 horas, momento en que el video se publicará en el canal oficial de Rockstar Games en YouTube.
El debut de este contenido ocurre tras una reciente oleada de filtraciones de videos del proyecto, una situación descrita como desgarradora por parte del equipo de desarrollo. Pese a este incidente, Rockstar Games decidió conservar el calendario original programado para la presentación oficial.
Las declaraciones de la empresa por el cambio a Netflix
El estudio reconoció que observar la jugabilidad filtrada de Grand Theft Auto VI resultó ser una experiencia desgarradora para su equipo, y deja claro que de ninguna manera querían mostrar el título así tras tantos años de trabajo. Constituye la primera ocasión en que la empresa admite públicamente el asunto, un gesto interpretado por gran parte de la prensa como un reconocimiento tácito de la autenticidad de los clips.
La compañía pide perdón por la demora prolongada en dar por casi listo el desarrollo y enseñar jugabilidad oficial, admitiendo además que la experiencia planeada corre el riesgo de resentirse por algunos destripes. El comunicado concluye agradeciendo a la comunidad los mensajes de apoyo recibidos durante estos días, tras haber rebasado la barrera de los 380.000 me gusta en apenas una hora.