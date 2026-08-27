GTA 6 presenta su primer adelanto exclusivo en Netflix antes de llegar gratis a YouTube

A qué hora ver la transmisión en Netflix

El adelanto comenzará a las 15:00 horas en Netflix, plataforma que contará con una ventana de exclusividad de seis horas. Por este motivo, la visualización en dicho horario requerirá una suscripción activa, la cual incluirá el evento dentro de los planes habituales sin aplicar cobros adicionales. Quienes no dispongan de acceso al catálogo tendrán la opción de observar el material de forma completamente gratuita a partir de las 21:00 horas, momento en que el video se publicará en el canal oficial de Rockstar Games en YouTube.