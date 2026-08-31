El día que Messi eligió a Argentina y rechazó jugar para España

Resumen para apurados
- El 29 de junio de 2004, la AFA organizó un amistoso Sub 20 en Buenos Aires para blindar a Lionel Messi y evitar que fuera convocado por la selección de España.
- Tras descubrirlo en 2003, la AFA rastreó a la familia de Messi mediante una guía telefónica en un locutorio para confirmar su deseo de vestir la camiseta albiceleste.
- Aquella rápida gestión definió la historia del fútbol moderno, permitiendo a Messi liderar a Argentina durante dos décadas y conquistar el Mundial de Qatar 2022.
Hoy resulta difícil imaginar a Lionel Messi con una camiseta diferente a la de la Selección argentina. Sin embargo, cuando todavía era un adolescente y comenzaba a destacarse en las inferiores del Barcelona, España también había puesto sus ojos sobre él. Para evitar que el joven talento terminara representando a la selección española, la AFA puso en marcha una carrera contra el tiempo.
El operativo tuvo su momento decisivo el 29 de junio de 2004, cuando Messi disputó un amistoso con la Selección argentina Sub 20 frente a Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors. Aquel partido no fue uno más: sirvió para que el futbolista comenzara a quedar vinculado al seleccionado argentino.
Cómo descubrieron a Messi en Argentina
La historia había comenzado un año antes. En 2003, el seleccionado argentino Sub 17 dirigido por Hugo Tocalli se preparaba para disputar el Mundial de Finlandia. Fue entonces cuando Claudio Vivas le acercó al entrenador un video de un juvenil rosarino que se encontraba en España.
Tocalli quedó impactado después de observar apenas algunas jugadas. La velocidad, el control de pelota y la facilidad para superar rivales mostraban que aquel adolescente tenía condiciones fuera de lo común.
El problema era que el plantel argentino para el Mundial ya estaba definido.
Tiempo después, durante la competencia en Finlandia, el cuerpo técnico argentino recibió nuevas referencias sobre el futbolista. La delegación española también conocía el potencial de Messi y la posibilidad de que España pudiera incorporarlo a sus seleccionados comenzaba a tomar fuerza.
El llamado que permitió encontrar a Messi
La AFA decidió entonces acelerar los contactos. No era una tarea sencilla: en aquella época no existían las comunicaciones inmediatas que hoy permiten localizar a cualquier futbolista en cuestión de minutos.
El cuerpo técnico argentino ni siquiera tenía un número telefónico de la familia Messi.
La búsqueda llegó a un punto insólito. Uno de los colaboradores se dirigió a un locutorio de Monte Grande y recurrió a una guía telefónica de Rosario. Allí comenzó a llamar a distintos abonados que tenían el apellido Messi.
Después de varios intentos, finalmente consiguió comunicarse con la abuela de Lionel, quien pudo facilitarle un número telefónico de España.
El contacto con Jorge Messi despejó cualquier duda sobre la voluntad del joven futbolista. La familia confirmó que Lionel tenía un deseo concreto: jugar para Argentina.
El partido que buscó asegurar el futuro de Messi
Con el objetivo de avanzar en la situación, el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, realizó gestiones con el Barcelona. La solución fue organizar un partido amistoso para que Messi pudiera vestir la camiseta argentina.
El encuentro se disputó el 29 de junio de 2004 en Argentinos Juniors, un escenario especialmente simbólico por haber sido el club donde comenzó la carrera de Diego Maradona.
Messi utilizó la camiseta número 17 y tuvo una actuación espectacular. Argentina goleó a Paraguay y el rosarino participó directamente en varias conquistas: marcó un gol y dio dos asistencias, para Pablo Vitti y Federico Almerares.
Aquel partido significó mucho más que una goleada. Argentina había conseguido mostrar públicamente que el juvenil formaba parte de su proyecto y Messi comenzaba así su historia con la camiseta que defendería durante más de dos décadas.
De aquel juvenil a capitán de la Selección argentina
El camino hacia la Selección mayor fue rápido. En 2005, Messi brilló en el Mundial Sub 20 y fue campeón con Argentina, además de quedarse con el Balón de Oro y la Bota de Oro del torneo.
Ese mismo año llegó su estreno con la selección absoluta, aunque aquella primera experiencia tuvo un final inesperado: ingresó frente a Hungría y fue expulsado apenas segundos después.
Con el paso de los años, aquella promesa se convirtió en el máximo referente de la Albiceleste.
Messi disputó Mundiales, Copas América y finales que durante mucho tiempo terminaron en frustración. Pero también protagonizó la etapa más exitosa de la historia reciente del seleccionado: conquistó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.
Además, había ganado previamente el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Todo comenzó aquel 29 de junio de 2004, cuando la AFA logró encontrar a un adolescente que ya era buscado desde España y le abrió las puertas de la Selección argentina. Más de dos décadas después, aquella decisión terminó siendo fundamental para construir una de las historias más importantes del fútbol mundial.