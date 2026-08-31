El día que Messi eligió a Argentina y rechazó jugar para España

Hoy resulta difícil imaginar a Lionel Messi con una camiseta diferente a la de la Selección argentina. Sin embargo, cuando todavía era un adolescente y comenzaba a destacarse en las inferiores del Barcelona, España también había puesto sus ojos sobre él. Para evitar que el joven talento terminara representando a la selección española, la AFA puso en marcha una carrera contra el tiempo.