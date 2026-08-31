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“Este equipo merecía todo”: la emoción de Victoria Sauze en el regreso de Las Leonas a la Argentina

La tucumana fue recibida junto al seleccionado argentino en Ezeiza y habló de lo que significó el título, el cariño de la gente y todo lo vivido junto a sus compañeras.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Victoria Sauze y Las Leonas arribaron hoy al aeropuerto de Ezeiza tras consagrarse campeonas del Mundial de hockey sobre césped ante Países Bajos.
  • La jugadora tucumana se mostró conmovida ante la multitudinaria bienvenida y valoró el esfuerzo y el extenso proceso deportivo transitado junto al plantel.
  • La consagración reafirma el liderazgo internacional del hockey argentino y marca un hito histórico en la destacada trayectoria de Sauze con el seleccionado.
Resumen generado con IA

La tucumana Victoria Sauze fue una de las protagonistas de la llegada de Las Leonas a la Argentina tras la consagración en el Mundial. Visiblemente emocionada en Ezeiza, la jugadora celebró el título conseguido ante Países Bajos y destacó especialmente el camino recorrido junto a sus compañeras.

“Felicidad absoluta, esto es increíble. Este equipo merecía todo, estamos súper felices y agradecidas”, expresó Sauze al hablar de las sensaciones que le dejó la consagración. La jugadora también se mostró sorprendida por la multitud que se acercó al aeropuerto para recibir al seleccionado argentino.

Al ser consultada por el recibimiento, Sauze quedó maravillada y, entre gestos de emoción, aseguró. “Acá se ve todo, estoy sin palabras. Gracias a los argentinos”. El cariño de la gente en Ezeiza le puso un marco especial al regreso de un equipo que volvió al país con la Copa del Mundo.

La emoción de la tucumana se hizo todavía más evidente cuando habló de su emoción durante el recibimiento en el aeropuerto. “Son lágrimas de mucho camino recorrido, muchas cosas pasadas y ahora de felicidad”, explicó, antes de poner en palabras lo que significa este título después de tantos años de carrera con Las Leonas.

Un sueño cumplido junto a sus compañeras

“Poder estar acá es un privilegio, es un sueño enorme a esta altura de mi vida, con las chicas. Vivirlo con las chicas como si fuésemos todas de la misma edad”, sostuvo Sauze, que valoró poder compartir una conquista de semejante magnitud con el grupo que la acompañó durante todo el proceso.

La jugadora tucumana cerró con una frase que resumió el significado de la consagración. “Es un privilegio enorme y una felicidad el resultado, obviamente. El camino fue lo máximo”. Así, entre abrazos, festejos y la Copa del Mundo en manos del plantel, Sauze disfrutó de un regreso inolvidable a la Argentina.

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