“Este equipo merecía todo”: la emoción de Victoria Sauze en el regreso de Las Leonas a la Argentina

Un sueño cumplido junto a sus compañeras

“Poder estar acá es un privilegio, es un sueño enorme a esta altura de mi vida, con las chicas. Vivirlo con las chicas como si fuésemos todas de la misma edad”, sostuvo Sauze, que valoró poder compartir una conquista de semejante magnitud con el grupo que la acompañó durante todo el proceso.