Victoria Sauze, la tucumana que dejó su huella en la final del Mundial

Victoria Sauze apoyó el palo sobre el sintético y esperó la salida. Faltaban menos de seis minutos. Países Bajos ganaba 1-0 y el Mundial empezaba a escaparse. Las Leonas tenían su séptimo córner corto de la final y ya quedaba poco margen para equivocarse. La bocha llegó hasta la tucumana, que la frenó. Agustina Gorzelany apareció desde atrás y remató desde la parte alta del área. María José Granatto corrigió la trayectoria y marcó el 1-1.