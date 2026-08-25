DeportesHockey

Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

El seleccionado argentino enfrentará este jueves, desde las 15.30, a Australia en Wavre, Bélgica, por un lugar en la final del Mundial de hockey femenino 2026.

Las Leonas consiguieron un triunfo clave para soñar con la clasificación en el Mundial de Hockey.
Las Leonas consiguieron un triunfo clave para soñar con la clasificación en el Mundial de Hockey.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas enfrentarán a Australia este jueves a las 15:30 en Bélgica por las semifinales del Mundial de hockey 2026, buscando el pase a la final tras ganar su grupo invictas.
  • El seleccionado lideró el Grupo F tras igualar 0-0 ante Bélgica con una destacada actuación de la arquera Cosentino, resultado que le permitió evitar a Países Bajos.
  • Argentina aspira a su tercer título mundial, en una edición destacada donde el seleccionado masculino también alcanzó las semifinales por primera vez desde 2014.
Resumen generado con IA

Las Leonas volverán a afrontar una instancia decisiva. Este jueves, desde las 15.30, la selección argentina enfrentará a Australia por las semifinales del Mundial de hockey femenino 2026. El partido se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y definirá al primer finalista del certamen.

El equipo dirigido por Facundo Ferrara llega al cruce invicto y después de completar una sólida segunda fase. El empate 0-0 frente a Bélgica, conseguido el lunes, le permitió conservar el primer puesto del Grupo F y asegurar el enfrentamiento con las australianas.

Aunque Argentina ya había garantizado su clasificación gracias al triunfo 3-0 sobre España, el último partido de la zona resultaba determinante para establecer los cruces. Terminar en lo más alto también le permitió evitar en semifinales a Países Bajos, anfitrión y principal candidato a quedarse con el título.

El encuentro frente a Bélgica presentó diferentes escenarios. Durante la primera mitad, el seleccionado local ejerció una presión alta y obligó a Las Leonas a retroceder para contener sus avances. Argentina tuvo dificultades para progresar con la pelota, pero sostuvo el orden defensivo y evitó que su rival encontrara espacios claros.

El panorama cambió durante el tercer cuarto, cuando el conjunto nacional logró asumir la iniciativa y comenzó a aproximarse con mayor frecuencia al área belga. Sin embargo, en los últimos 15 minutos las locales volvieron a generar las situaciones más peligrosas. 

En ese tramo apareció Cristina Cosentino. La arquera argentina respondió en los momentos más exigentes y fue determinante para mantener el arco en cero. Sus intervenciones permitieron sostener una igualdad que tenía valor de victoria por sus consecuencias en la tabla.

“Nos vamos muy contentas. Siempre queremos ganar con esta camiseta, pero hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer. Queríamos quedarnos en Bélgica y disputar la final en Países Bajos”, explicó Victoria Granatto después del encuentro.

Ahora, toda la atención estará puesta en Australia. Las Leonas buscarán alcanzar nuevamente el partido por el título y superar lo realizado en la edición de 2022, cuando perdieron la final frente a Países Bajos. Las neerlandesas disputarán la otra semifinal contra Bélgica, por lo que podría repetirse aquella definición.

Argentina cuenta con dos títulos mundiales en su historia. El primero llegó en Perth 2002 y el segundo, ocho años después, ante su público en Rosario. La posibilidad de sumar una tercera estrella vuelve a estar cerca, aunque antes deberá superar a un seleccionado australiano habituado a competir en las instancias decisivas.

El hockey argentino, además, atraviesa un Mundial especial. Los Leones derrotaron 5-3 a India y también avanzaron a las semifinales del torneo masculino. La última vez que ambos seleccionados nacionales estuvieron simultáneamente entre los cuatro mejores había sido en La Haya 2014.

Con el invicto, la solidez defensiva y la ilusión intacta, Las Leonas afrontarán ante Australia otro capítulo decisivo de su búsqueda mundialista. Esta vez, el premio será un lugar en la gran final.

Temas Las Leonas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Leones vencieron 3-1 a Inglaterra y quedaron a tiro de las semifinales del Mundial

Los Leones vencieron 3-1 a Inglaterra y quedaron a tiro de las semifinales del Mundial

Países Bajos e Inglaterra empataron y Los Leones están en semifinales del Mundial: cuándo juegan y quién será su rival

Países Bajos e Inglaterra empataron y Los Leones están en semifinales del Mundial: cuándo juegan y quién será su rival

Los Leones golearon a Nueva Zelanda y avanzaron a la segunda fase del Mundial

Los Leones golearon a Nueva Zelanda y avanzaron a la segunda fase del Mundial

Lo más popular
Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
1

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3
2

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Farmear aura: una nueva forma de buscar validación o reconocimiento
4

"Farmear aura": una nueva forma de buscar validación o reconocimiento

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio
5

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

Ranking notas premium
Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
1

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana
2

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial
3

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
4

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
5

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

Más Noticias
Aeroparque cierra por 55 horas desde hoy: ¿qué pasará con los vuelos desde Tucumán?

Aeroparque cierra por 55 horas desde hoy: ¿qué pasará con los vuelos desde Tucumán?

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Recuerdos fotográficos: 1974. Tihany, el circo que tenía las casas rodantes de los astronautas

Recuerdos fotográficos: 1974. Tihany, el circo que tenía las casas rodantes de los astronautas

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Farmear aura: una nueva forma de buscar validación o reconocimiento

"Farmear aura": una nueva forma de buscar validación o reconocimiento

Comentarios