Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Las Leonas enfrentarán a Australia este jueves a las 15:30 en Bélgica por las semifinales del Mundial de hockey 2026, buscando el pase a la final tras ganar su grupo invictas.
- El seleccionado lideró el Grupo F tras igualar 0-0 ante Bélgica con una destacada actuación de la arquera Cosentino, resultado que le permitió evitar a Países Bajos.
- Argentina aspira a su tercer título mundial, en una edición destacada donde el seleccionado masculino también alcanzó las semifinales por primera vez desde 2014.
Las Leonas volverán a afrontar una instancia decisiva. Este jueves, desde las 15.30, la selección argentina enfrentará a Australia por las semifinales del Mundial de hockey femenino 2026. El partido se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y definirá al primer finalista del certamen.
El equipo dirigido por Facundo Ferrara llega al cruce invicto y después de completar una sólida segunda fase. El empate 0-0 frente a Bélgica, conseguido el lunes, le permitió conservar el primer puesto del Grupo F y asegurar el enfrentamiento con las australianas.
Aunque Argentina ya había garantizado su clasificación gracias al triunfo 3-0 sobre España, el último partido de la zona resultaba determinante para establecer los cruces. Terminar en lo más alto también le permitió evitar en semifinales a Países Bajos, anfitrión y principal candidato a quedarse con el título.
El encuentro frente a Bélgica presentó diferentes escenarios. Durante la primera mitad, el seleccionado local ejerció una presión alta y obligó a Las Leonas a retroceder para contener sus avances. Argentina tuvo dificultades para progresar con la pelota, pero sostuvo el orden defensivo y evitó que su rival encontrara espacios claros.
El panorama cambió durante el tercer cuarto, cuando el conjunto nacional logró asumir la iniciativa y comenzó a aproximarse con mayor frecuencia al área belga. Sin embargo, en los últimos 15 minutos las locales volvieron a generar las situaciones más peligrosas.
En ese tramo apareció Cristina Cosentino. La arquera argentina respondió en los momentos más exigentes y fue determinante para mantener el arco en cero. Sus intervenciones permitieron sostener una igualdad que tenía valor de victoria por sus consecuencias en la tabla.
“Nos vamos muy contentas. Siempre queremos ganar con esta camiseta, pero hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer. Queríamos quedarnos en Bélgica y disputar la final en Países Bajos”, explicó Victoria Granatto después del encuentro.
Ahora, toda la atención estará puesta en Australia. Las Leonas buscarán alcanzar nuevamente el partido por el título y superar lo realizado en la edición de 2022, cuando perdieron la final frente a Países Bajos. Las neerlandesas disputarán la otra semifinal contra Bélgica, por lo que podría repetirse aquella definición.
Argentina cuenta con dos títulos mundiales en su historia. El primero llegó en Perth 2002 y el segundo, ocho años después, ante su público en Rosario. La posibilidad de sumar una tercera estrella vuelve a estar cerca, aunque antes deberá superar a un seleccionado australiano habituado a competir en las instancias decisivas.
El hockey argentino, además, atraviesa un Mundial especial. Los Leones derrotaron 5-3 a India y también avanzaron a las semifinales del torneo masculino. La última vez que ambos seleccionados nacionales estuvieron simultáneamente entre los cuatro mejores había sido en La Haya 2014.
Con el invicto, la solidez defensiva y la ilusión intacta, Las Leonas afrontarán ante Australia otro capítulo decisivo de su búsqueda mundialista. Esta vez, el premio será un lugar en la gran final.