Las Leonas se miden con Países Bajos, por la final del Mundial de Hockey: cuándo juegan, horario y dónde ver en vivo

Resumen para apurados
- Las Leonas jugarán este sábado la final del Mundial de Hockey ante Países Bajos en Amstelveen, tras clasificar invictas en busca del título del mundo.
- Argentina venció 1-0 a Australia en semifinales con gol de Jankunas, mientras que las neerlandesas superaron a Bélgica para defender su tricampeonato.
- El seleccionado nacional busca su tercer título ecuménico en su séptima final histórica, frente a un rival con el que iguala dos consagraciones previas.
Las Leonas se metieron en la gran final del Mundial de Hockey 2026 después de vencer 1-0 a Australia en una semifinal disputada bajo una intensa lluvia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El equipo dirigido por Fernando Ferrara mantuvo su invicto y ahora tendrá por delante el desafío de enfrentar a Países Bajos por el título.
La final se jugará este sábado desde las 11, en el Wagener Stadium de Amstelveen, Países Bajos. El encuentro podrá verse por ESPN 2 y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.
Argentina llega a la definición después de una campaña en la que todavía no perdió: empató 1-1 con Estados Unidos, venció 3-2 a Alemania, derrotó 2-0 a Escocia, superó 3-0 a España, igualó 0-0 con Bélgica y finalmente derrotó 1-0 a Australia en semifinales.
Cómo llegan Las Leonas a la final del Mundial
El único gol ante Australia lo marcó Julieta Jankunas, a los 13 minutos y 33 segundos del último cuarto, tras una jugada preparada de córner corto. Fue el primer tanto de la cordobesa en este Mundial y el número 121 con la camiseta argentina.
La definición será la séptima final mundialista para Las Leonas. Argentina ganó dos de las seis anteriores, en 2002 y 2010, mientras que terminó como subcampeona en 1974, 1976, 1994 y 2022.
Países Bajos, el rival por el título
Países Bajos llega a la final como el gran peso pesado de la competencia. En la otra semifinal, derrotó 1-0 a Bélgica como local con un gol de Frederique Matla y buscará mantener su dominio en la máxima competencia.
Las neerlandesas son las tricampeonas mundiales vigentes, luego de conquistar las ediciones de 2014, 2018 y 2022, y acumulan nueve títulos del mundo. Argentina y Países Bajos ya se enfrentaron cuatro veces en finales mundialistas, con dos triunfos por lado.
- Día: sábado 29 de agosto.
- Hora: 11 (Argentina).
- Estadio: Wagener Stadium, Amstelveen, Países Bajos.
- TV: ESPN 2.
- Streaming: Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.