Las Leonas se miden con Países Bajos, por la final del Mundial de Hockey: cuándo juegan, horario y dónde ver en vivo

Las Leonas se metieron en la gran final del Mundial de Hockey 2026 después de vencer 1-0 a Australia en una semifinal disputada bajo una intensa lluvia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El equipo dirigido por Fernando Ferrara mantuvo su invicto y ahora tendrá por delante el desafío de enfrentar a Países Bajos por el título.