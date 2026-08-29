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EN VIVO la final del Mundial de Hockey: Las Leonas son campeonas del mundo

Las Leonas se convirtieron en campeonas del mundo contra Países Bajos.
Las Leonas se convirtieron en campeonas del mundo contra Países Bajos. Imagen tomada de Clarín.

La Selección argentina se impuso 3-1 en la tanda de penales y Las Leonas alcanzarón la gloria. Vicky Sauze es la primera tucumana campeona del mundo.

Hace 40 Min
13:03 hs

Zoe Díaz, la mejor sub-23 del Mundial

La número 33 se consagró como la mejor jugadora de la sub-23.

12:55 hs

El momento de la gloria

El gol de Majo Granatto que llevó a la Argentina a la consagración mundial. 

12:52 hs

Argentina campeona en suelos neerlandeses

La Argentina se consagró campeona con posesión de pelota y recuperación efectiva. Las Leonas ganaron de visitantes en la cancha neerlandesa. 

12:45 hs

¡¡¡ARGENTINA CAMPEONA DEL MUNDO!!!

12:44 hs

¡Cosentino volvió a atajar!

Argentina se mantiene 2-1 en el marcador. 

12:44 hs

Anotación anulada

El partido se mantiene 2-1 por el tiro con la parte curva del palo de Díaz. 

12:43 hs

Gol de Zoe Díaz

Argentina acerca la chance a ganar con el gol de Zoe Díaz. Se impone 3-1. 

12:42 hs

Gol de Países Bajos

Anotación de Marijn Veen para Paíse Bajos. 

12:41 hs

Gol de Brisa Bruggesser

Argentina se impone 2-0 en la serie. 

12:40 hs

La "China" Cosentino ataja el segundo penal de Países Bajos

12:40 hs

Gol de Vicky Granatto

Argentina se impone 1-0 en la serie de penales. 

12:38 hs

Sanders falló el primer penal de Países Bajos

12:38 hs

Comienzan los penales

12:34 hs

Argentina empató frente a Países Bajos

Finalizado el último cuarto, ahora comenzará la tanda de penales australianos. 

12:27 hs

GOL DE LAS LEONAS

Majo Granatto convirtió el primer gol para la Argentina y el partido se posiciona 1-1.

12:26 hs

Séptimo córner corto

Yibbi Jansen comete una infracción contra Sofía Cairó

12:23 hs

Atajada de Países Bajos

Veenendaal frustró el sexto córner corto para Argentina. 

12:22 hs

Otro córner corto para la Argentina

Vicky Granatto consiguió el quinto córner corto para Argentina. 

12:16 hs

Arrancó el último cuarto

Comenzó el tiempo final del partido y Argentina afronta la última chance para modificar el 1-0. 

12:14 hs

Finalizó el tercer cuarto

Argentina pierde contra Países Bajos tras cuatro córners cortos que el conjunto albiceleste no pudo convertir. 

12:11 hs

Atajada de Países Bajos

El tercer córner corto fue frustrado y Argentina pierde otra chance. 

12:02 hs

Atajada de Veenendaal

La arquera neerlandesa frustró la chance de Argentina tras el córner corto. 

12:00 hs

Segundo córner corto para Argentina

Majo Granatto logró la segunda infracción en favor de Argentina. 

11:57 hs

Córner corto en favor de Argentina

Sofía Cairó generó el primer córner corto para Argentina. 

11:55 hs

Atajada milagrosa de Cosentino

La arquera impidió el lanzamiento de Yibbi Jansen en el segundo córner corto en favor de Países Bajos. 

11:54 hs

Comenzó el tercer cuarto

Argentina pierde 1-0 contra Países Bajos.

11:54 hs

El gol de Yibbi Jansen

La número 8 neerlandesa anotó el gol en favor de Países Bajos. 

11:45 hs

Fin del segundo cuarto y gana Países Bajos

El conjunto neerlandés se impuso 1-0 sobre Argentina tras un gol de córner corto de Yibbi Jansen.

11:43 hs

Gol de Países Bajos

Tras un córner corto y en falta de 47 segundos para el cierre del segundo cuarto, Jansen metió el primer gol en favor del conjunto neerlandés.  

11:39 hs

Tarjeta verde para Argentina

La 10, María Granatto permanecerá dos minutos afuera tras una infracción intencional. 

11:27 hs

Arrancó el segundo cuarto

11:25 hs

Terminó el primer cuarto

Las Leonas y Países Bajos concluyen 0-0 la primera parte de la final del mundo. 

11:22 hs

Jugada peligrosa de Argentina

Trinchinetti ingresó por el sector derecho y realizó un centro al medio que fue atajado por la arquera neerlandesa. 

11:19 hs

Paridad absoluta

Hasta el momento ninguno de los conjuntos reveló aún jugadas claras. 

11:16 hs

Vicky Sauze está en el campo de juego

La tucumana está jugando su segunda final de la Copa del Mundo.

11:10 hs

Comienza el partido

Las Leonas juegan con la camiseta suplente en la final en Amstelveen. 

11:07 hs

Luciana Aymar aienta desde afuera

La mejor de la historia, la gran Lucha Aymar espera por la final entre Las Leonas y Países Bajos.

10:59 hs

La reflexión de Luciana Aymar en la previa de la gran final

"Son dos equipos que están muy parejos, los dos hicieron un torneo muy similar. Argentina tiene que jugar confiando en su juego y concentrada todo el partido. Ellas tienen esa frialdad que las caracteriza. Nosotras solemos tener altibajos, así que tenemos que enfocarnos en jugar concentradas y atentas al 100%. Si las chicas juegan con la confianza de que pueden ganar, creo que hoy tienen muchas posibilidades", analizó la ocho veces mejor jugadora del mundo. 

10:57 hs

El 11 de Países Bajos

El entrenador Raoul Ehren decidió que las campeonas mundiales inicien la final con Anne Veenendaal; Lisa Post, Renee van Laarhoven, Sanne Koolen; Xaan de Waard, Yibbi Jansen, Pien Sanders, Felice Albers; Joosje Burg, Marijn Veen y Pien Dickie.

10:56 hs

Los últimos 10 partidos

  • 10/12/2025 – Pro League: Países Bajos 4-Argentina 0 (Santiago del Estero)
  • 15/12/2024 – Pro League: Argentina 3-Países Bajos 2 (Santiago del Estero)
  • 12/12/2024 – Pro League: Argentina 2-Países Bajos 3 (Santiago del Estero)
  • 7/8/2024 – Juegos Olímpicos, semifinal: Países Bajos 3-Argentina 0 (París)
  • 11/12/2023 – Pro League: Argentina 1-Países Bajos 7 (Santiago del Estero)
  • 8/12/2023 – Pro League: Argentina 1-Países Bajos 4 (Santiago del Estero)
  • 17/12/2022 – Pro League: Argentina 0-Países Bajos 2 (Santiago del Estero)
  • 14/12/2022 – Pro League: Argentina 1-Países Bajos 3 (Santiago del Estero)
  • 17/7/2022 – Mundial, final: Países Bajos 3-Argentina (Terrassa, España)
  • 29/5/2022 – Pro League: Países Bajos 1-Argentina 1 (Nijmegen, Países Bajos)
10:54 hs

Un viejo conocido: los encuentros y el dominio neerlandés

El clásico tiene una historia larguísima y ya suma 61 enfrentamientos registrados. El dominio es neerlandés: 31 triunfos de Países Bajos, 13 de Argentina y 17 empates.

10:45 hs

Todas las finales de Las Leonas contra Países Bajos

La Argentina disputó cuatro finales del Mundial de Hockey contra Países Bajos: 

Mandelieu 1974: Fue el primer capítulo de una historia que se repetiría con el paso de las décadas. Argentina cayó por 1-0 ante Países Bajos y se quedó a las puertas de su primer título mundial.

Perth 2002: Las Leonas consiguieron su primera corona mundial. Después de igualar 1-1, derrotaron 4-3 a Países Bajos en la definición por penales y alcanzaron uno de los grandes hitos de la historia del hockey argentino.

Rosario 2010: Ocho años después, Argentina volvió a imponerse ante las neerlandesas, esta vez como local. En la ciudad de Luciana Aymar, Las Leonas ganaron 3-1 y conquistaron su segundo título mundial.

Terrassa 2022: El antecedente más reciente terminó en manos de Países Bajos. Las neerlandesas se impusieron 3-1 en España y frustraron la posibilidad argentina de conseguir su tercera estrella.

10:44 hs

Todas las finales que disputó Argentina

Hoy Las Leonas afrontarán su séptima final de la Copa del Mundo. Hasta el momento, ganó dos y perdió cuatro. Estos son los resultados de las definiciones anteriores:

1974 – Países Bajos: 0-1

1976 – Alemania: 0-2

1994 – Australia: 0-2

2002 – Países Bajos: 1-1 (4-3 en penales)

2010 – Países Bajos: 3-1

2022 – Países Bajos: 1-3

10:38 hs

La formación de Las Leonas

Titulares:

Cristina Cosentino; Valentina Raposo, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Eugenia Trinchinetti, Sofía Cairó, Agostina Alonso; Julieta Jankunas, Majo Granatto y Zoe Díaz.

Suplentes:

Mercedes Artola, Emma Knobl, Victoria Sauze, Victoria Miranda, Victoria Granatto, Lara Casas y Brisa Bruggesser. (Milagros Alastra y Paula Ortíz quedaron fuera del banco)

Entrenador:

Fernando Ferrara.

Lo que tenés que saber

Las Leonas enfrentan este sábado a Países Bajos por la final del Mundial de hockey 2026. El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega invicto y disputará su séptima definición en la competencia, con el objetivo de volver a consagrarse después de los títulos obtenidos en 2002 y 2010. El encuentro comenzará a las 11, será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, y podrá seguirse minuto a minuto.

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