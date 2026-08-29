EN VIVO la final del Mundial de Hockey: Las Leonas son campeonas del mundo

Zoe Díaz, la mejor sub-23 del Mundial
La número 33 se consagró como la mejor jugadora de la sub-23.
El momento de la gloria
El gol de Majo Granatto que llevó a la Argentina a la consagración mundial.
LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO— La Nuestra (@LaNuestraData) August 29, 2026
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Argentina campeona en suelos neerlandeses
La Argentina se consagró campeona con posesión de pelota y recuperación efectiva. Las Leonas ganaron de visitantes en la cancha neerlandesa.
¡¡¡ARGENTINA CAMPEONA DEL MUNDO!!!
¡Cosentino volvió a atajar!
Argentina se mantiene 2-1 en el marcador.
Anotación anulada
El partido se mantiene 2-1 por el tiro con la parte curva del palo de Díaz.
Gol de Zoe Díaz
Argentina acerca la chance a ganar con el gol de Zoe Díaz. Se impone 3-1.
Gol de Países Bajos
Anotación de Marijn Veen para Paíse Bajos.
Gol de Brisa Bruggesser
Argentina se impone 2-0 en la serie.
La "China" Cosentino ataja el segundo penal de Países Bajos
Gol de Vicky Granatto
Argentina se impone 1-0 en la serie de penales.
Sanders falló el primer penal de Países Bajos
Comienzan los penales
Argentina empató frente a Países Bajos
Finalizado el último cuarto, ahora comenzará la tanda de penales australianos.
GOL DE LAS LEONAS
Majo Granatto convirtió el primer gol para la Argentina y el partido se posiciona 1-1.
Séptimo córner corto
Yibbi Jansen comete una infracción contra Sofía Cairó
Atajada de Países Bajos
Veenendaal frustró el sexto córner corto para Argentina.
Otro córner corto para la Argentina
Vicky Granatto consiguió el quinto córner corto para Argentina.
Arrancó el último cuarto
Comenzó el tiempo final del partido y Argentina afronta la última chance para modificar el 1-0.
Finalizó el tercer cuarto
Argentina pierde contra Países Bajos tras cuatro córners cortos que el conjunto albiceleste no pudo convertir.
Atajada de Países Bajos
El tercer córner corto fue frustrado y Argentina pierde otra chance.
Atajada de Veenendaal
La arquera neerlandesa frustró la chance de Argentina tras el córner corto.
Segundo córner corto para Argentina
Majo Granatto logró la segunda infracción en favor de Argentina.
Córner corto en favor de Argentina
Sofía Cairó generó el primer córner corto para Argentina.
Atajada milagrosa de Cosentino
La arquera impidió el lanzamiento de Yibbi Jansen en el segundo córner corto en favor de Países Bajos.
Comenzó el tercer cuarto
Argentina pierde 1-0 contra Países Bajos.
El gol de Yibbi Jansen
La número 8 neerlandesa anotó el gol en favor de Países Bajos.
Llego el famoso Corner Corto de cortesía y Holanda (que no estaba ni entrando al área) se pone 1 a 0 en la Final de la #HWC2026— La Nuestra (@LaNuestraData) August 29, 2026
Las Leonas sufren un golpe duro al irse abajo al entretiempo. Será cuestión de recuperarse.....
Plena confianza...
VAMOS ARGENTINA pic.twitter.com/g5MSHzVpCx
Fin del segundo cuarto y gana Países Bajos
El conjunto neerlandés se impuso 1-0 sobre Argentina tras un gol de córner corto de Yibbi Jansen.
Gol de Países Bajos
Tras un córner corto y en falta de 47 segundos para el cierre del segundo cuarto, Jansen metió el primer gol en favor del conjunto neerlandés.
Tarjeta verde para Argentina
La 10, María Granatto permanecerá dos minutos afuera tras una infracción intencional.
Arrancó el segundo cuarto
Terminó el primer cuarto
Las Leonas y Países Bajos concluyen 0-0 la primera parte de la final del mundo.
Jugada peligrosa de Argentina
Trinchinetti ingresó por el sector derecho y realizó un centro al medio que fue atajado por la arquera neerlandesa.
Paridad absoluta
Hasta el momento ninguno de los conjuntos reveló aún jugadas claras.
Vicky Sauze está en el campo de juego
La tucumana está jugando su segunda final de la Copa del Mundo.
Comienza el partido
Las Leonas juegan con la camiseta suplente en la final en Amstelveen.
Luciana Aymar aienta desde afuera
La mejor de la historia, la gran Lucha Aymar espera por la final entre Las Leonas y Países Bajos.
¡LA GOAT ALIENTA DESDE AFUERA! La mejor de la historia, la gran Lucha Aymar espera por la final entre Las Leonas y Países Bajos.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026
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La reflexión de Luciana Aymar en la previa de la gran final
"Son dos equipos que están muy parejos, los dos hicieron un torneo muy similar. Argentina tiene que jugar confiando en su juego y concentrada todo el partido. Ellas tienen esa frialdad que las caracteriza. Nosotras solemos tener altibajos, así que tenemos que enfocarnos en jugar concentradas y atentas al 100%. Si las chicas juegan con la confianza de que pueden ganar, creo que hoy tienen muchas posibilidades", analizó la ocho veces mejor jugadora del mundo.
El 11 de Países Bajos
El entrenador Raoul Ehren decidió que las campeonas mundiales inicien la final con Anne Veenendaal; Lisa Post, Renee van Laarhoven, Sanne Koolen; Xaan de Waard, Yibbi Jansen, Pien Sanders, Felice Albers; Joosje Burg, Marijn Veen y Pien Dickie.
Los últimos 10 partidos
- 10/12/2025 – Pro League: Países Bajos 4-Argentina 0 (Santiago del Estero)
- 15/12/2024 – Pro League: Argentina 3-Países Bajos 2 (Santiago del Estero)
- 12/12/2024 – Pro League: Argentina 2-Países Bajos 3 (Santiago del Estero)
- 7/8/2024 – Juegos Olímpicos, semifinal: Países Bajos 3-Argentina 0 (París)
- 11/12/2023 – Pro League: Argentina 1-Países Bajos 7 (Santiago del Estero)
- 8/12/2023 – Pro League: Argentina 1-Países Bajos 4 (Santiago del Estero)
- 17/12/2022 – Pro League: Argentina 0-Países Bajos 2 (Santiago del Estero)
- 14/12/2022 – Pro League: Argentina 1-Países Bajos 3 (Santiago del Estero)
- 17/7/2022 – Mundial, final: Países Bajos 3-Argentina (Terrassa, España)
- 29/5/2022 – Pro League: Países Bajos 1-Argentina 1 (Nijmegen, Países Bajos)
Un viejo conocido: los encuentros y el dominio neerlandés
El clásico tiene una historia larguísima y ya suma 61 enfrentamientos registrados. El dominio es neerlandés: 31 triunfos de Países Bajos, 13 de Argentina y 17 empates.
Todas las finales de Las Leonas contra Países Bajos
La Argentina disputó cuatro finales del Mundial de Hockey contra Países Bajos:
Mandelieu 1974: Fue el primer capítulo de una historia que se repetiría con el paso de las décadas. Argentina cayó por 1-0 ante Países Bajos y se quedó a las puertas de su primer título mundial.
Perth 2002: Las Leonas consiguieron su primera corona mundial. Después de igualar 1-1, derrotaron 4-3 a Países Bajos en la definición por penales y alcanzaron uno de los grandes hitos de la historia del hockey argentino.
Rosario 2010: Ocho años después, Argentina volvió a imponerse ante las neerlandesas, esta vez como local. En la ciudad de Luciana Aymar, Las Leonas ganaron 3-1 y conquistaron su segundo título mundial.
Terrassa 2022: El antecedente más reciente terminó en manos de Países Bajos. Las neerlandesas se impusieron 3-1 en España y frustraron la posibilidad argentina de conseguir su tercera estrella.
Todas las finales que disputó Argentina
Hoy Las Leonas afrontarán su séptima final de la Copa del Mundo. Hasta el momento, ganó dos y perdió cuatro. Estos son los resultados de las definiciones anteriores:
1974 – Países Bajos: 0-1
1976 – Alemania: 0-2
1994 – Australia: 0-2
2002 – Países Bajos: 1-1 (4-3 en penales)
2010 – Países Bajos: 3-1
2022 – Países Bajos: 1-3
La formación de Las Leonas
Titulares:
Cristina Cosentino; Valentina Raposo, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Eugenia Trinchinetti, Sofía Cairó, Agostina Alonso; Julieta Jankunas, Majo Granatto y Zoe Díaz.
Suplentes:
Mercedes Artola, Emma Knobl, Victoria Sauze, Victoria Miranda, Victoria Granatto, Lara Casas y Brisa Bruggesser. (Milagros Alastra y Paula Ortíz quedaron fuera del banco)
Entrenador:
Fernando Ferrara.
Lo que tenés que saber
Las Leonas enfrentan este sábado a Países Bajos por la final del Mundial de hockey 2026. El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega invicto y disputará su séptima definición en la competencia, con el objetivo de volver a consagrarse después de los títulos obtenidos en 2002 y 2010. El encuentro comenzará a las 11, será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, y podrá seguirse minuto a minuto.