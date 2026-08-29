EN VIVO la final del Mundial de Hockey: Las Leonas son campeonas del mundo

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La reflexión de Luciana Aymar en la previa de la gran final

"Son dos equipos que están muy parejos, los dos hicieron un torneo muy similar. Argentina tiene que jugar confiando en su juego y concentrada todo el partido. Ellas tienen esa frialdad que las caracteriza. Nosotras solemos tener altibajos, así que tenemos que enfocarnos en jugar concentradas y atentas al 100%. Si las chicas juegan con la confianza de que pueden ganar, creo que hoy tienen muchas posibilidades", analizó la ocho veces mejor jugadora del mundo.