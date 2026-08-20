Alarma por el endeudamiento familiar: gremios y movimientos sociales marchan al Ministerio de Economía

Desde el arco sindical sostuvieron que “el endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida”. La movilización buscará romper el silencio oficial tras las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei, quien al ser consultado por la situación financiera de los particulares sentenció: “Nadie les puso una pistola en la cabeza”. En la misma línea, el ministro Luis Caputo calificó la situación como “un tema entre privados” que debe resolverse entre los bancos y los deudores sin intervención del Estado.