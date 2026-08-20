Política

Alarma por el endeudamiento familiar: gremios y movimientos sociales marchan al Ministerio de Economía

Las centrales obreras denunciaron que la morosidad en los hogares se quintuplicó en menos de dos años.

La CGT organiza un plan de lucha.
La CGT organiza un plan de lucha.
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Centrales obreras y la UTEP marchan hoy al Ministerio de Economía para reclamar por el fuerte aumento del endeudamiento familiar y la morosidad en los hogares.
  • La morosidad trepó al 12,3% por créditos usados para cubrir gastos básicos, mientras el Gobierno sostiene que es un asunto entre privados sin intervención estatal.
  • La protesta consolida un frente sindical unificado frente al plan económico oficial, anticipando una mayor conflictividad social por la pérdida del poder adquisitivo.
Resumen generado con IA

La crisis del consumo y la licuación de los ingresos empujaron a millones de argentinos a un callejón sin salida financiero. Según cifras que manejan las organizaciones sociales y sindicales, la morosidad de los hogares pasó del 2,5% en octubre de 2024 a un alarmante 12,3% en mayo de 2026. Ante este escenario, las tres centrales obreras junto a la UTEP marcharán hoy a las 14 hacia el Palacio de Hacienda para visibilizar una problemática que ya afecta a casi 6 millones de personas.

Los gremios vinculan el endeudamiento a los bajos ingresos y reclaman soluciones

Los gremios vinculan el endeudamiento a los bajos ingresos y reclaman soluciones

La "otra cara" del ajuste

Las organizaciones convocantes resaltaron que el crecimiento de la deuda privada no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo del plan económico oficial. Advirtieron que la mayoría de los créditos tomados por los sectores medios y bajos no son para inversión o consumo duradero, sino "para cubrir costos básicos cotidianos (alimentos, servicios, alquileres y medicamentos) a tasas de interés altísimas".

Los jubilados marcharon al Congreso de la Nación con el respaldo de la CGT

Los jubilados marcharon al Congreso de la Nación con el respaldo de la CGT

Desde el arco sindical sostuvieron que “el endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida”. La movilización buscará romper el silencio oficial tras las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei, quien al ser consultado por la situación financiera de los particulares sentenció: “Nadie les puso una pistola en la cabeza”. En la misma línea, el ministro Luis Caputo calificó la situación como “un tema entre privados” que debe resolverse entre los bancos y los deudores sin intervención del Estado.

Protestas de la CGT: hubo incidentes en Avellaneda y se espera una movilización hacia el Congreso

Protestas de la CGT: hubo incidentes en Avellaneda y se espera una movilización hacia el Congreso

Un frente sindical unido contra la "deuda para comer"

En un movimiento de unidad poco frecuente, la CGT y ambas CTA ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para fundamentar la protesta. Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, fue el encargado de explicar por qué el reclamo se dirige directamente a la cartera económica. “Cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno, lo que quiere decir que acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de economía”, resaltó.

El diagnóstico gremial apunta a que la crisis de deuda ya no distingue entre sectores informales y trabajadores registrados. Roberto Baradel, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, profundizó sobre el alcance de la morosidad. “El tema del endeudamiento tiene varios aspectos, el endeudamiento del país, empeñarnos absolutamente, pero también tiene el problema del endeudamiento de las familias, de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado, de las familias, de trabajadores, de clase media, que están endeudadas con los bancos o con las billeteras virtuales”, afirmó.

La respuesta social

Desde la economía popular, el análisis coincide en que el Estado no puede desentenderse de la situación financiera de los hogares. Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, rechazó la visión gubernamental de que se trata de contratos particulares y le dio un carácter político al reclamo que llevarán a las puertas de Luis Caputo.

“La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”, afirmó Morales. 

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los jubilados marcharon al Congreso de la Nación con el respaldo de la CGT

Los jubilados marcharon al Congreso de la Nación con el respaldo de la CGT

Protestas de la CGT: hubo incidentes en Avellaneda y se espera una movilización hacia el Congreso

Protestas de la CGT: hubo incidentes en Avellaneda y se espera una movilización hacia el Congreso

Monteoliva reconoció que aumentaron los suicidios en las Fuerzas y vinculó los casos con el endeudamiento

Monteoliva reconoció que aumentaron los suicidios en las Fuerzas y vinculó los casos con el endeudamiento

Jubilados con respaldo: marcharán junto la CGT

Jubilados con respaldo: marcharán junto la CGT

Los gremios vinculan el endeudamiento a los bajos ingresos y reclaman soluciones

Los gremios vinculan el endeudamiento a los bajos ingresos y reclaman soluciones

Lo más popular
Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño
1

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”
2

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo
3

El inquietante señor Cerimedo

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
4

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
5

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

Ranking notas premium
Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
1

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

El inquietante señor Cerimedo
2

El inquietante señor Cerimedo

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
3

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas
5

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Más Noticias
Jaldo ordenó investigar “a fondo” lo ocurrido en la Maternidad de Concepción: “Esas cosas no deben ocurrir en Tucumán”

Jaldo ordenó investigar “a fondo” lo ocurrido en la Maternidad de Concepción: “Esas cosas no deben ocurrir en Tucumán”

Tucumán se prepara para una multitud: cómo será el operativo por el show de Los Fundamentalistas

Tucumán se prepara para una multitud: cómo será el operativo por el show de Los Fundamentalistas

Endeudamiento familiar en Tucumán: proponen limitar los descuentos sobre los salarios de los empleados públicos

Endeudamiento familiar en Tucumán: proponen limitar los descuentos sobre los salarios de los empleados públicos

El parte médico de Nadia Beller confirmó múltiples heridas de bala y contradijo la tesis del autoatentado

El parte médico de Nadia Beller confirmó múltiples heridas de bala y contradijo la tesis del "autoatentado"

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El Consejo de la Magistratura quiere informes sobre el camarista Mario Leal

El Consejo de la Magistratura quiere informes sobre el camarista Mario Leal

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Comentarios