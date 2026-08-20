Alarma por el endeudamiento familiar: gremios y movimientos sociales marchan al Ministerio de Economía

Resumen para apurados
- Centrales obreras y la UTEP marchan hoy al Ministerio de Economía para reclamar por el fuerte aumento del endeudamiento familiar y la morosidad en los hogares.
- La morosidad trepó al 12,3% por créditos usados para cubrir gastos básicos, mientras el Gobierno sostiene que es un asunto entre privados sin intervención estatal.
- La protesta consolida un frente sindical unificado frente al plan económico oficial, anticipando una mayor conflictividad social por la pérdida del poder adquisitivo.
La crisis del consumo y la licuación de los ingresos empujaron a millones de argentinos a un callejón sin salida financiero. Según cifras que manejan las organizaciones sociales y sindicales, la morosidad de los hogares pasó del 2,5% en octubre de 2024 a un alarmante 12,3% en mayo de 2026. Ante este escenario, las tres centrales obreras junto a la UTEP marcharán hoy a las 14 hacia el Palacio de Hacienda para visibilizar una problemática que ya afecta a casi 6 millones de personas.
La "otra cara" del ajuste
Las organizaciones convocantes resaltaron que el crecimiento de la deuda privada no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo del plan económico oficial. Advirtieron que la mayoría de los créditos tomados por los sectores medios y bajos no son para inversión o consumo duradero, sino "para cubrir costos básicos cotidianos (alimentos, servicios, alquileres y medicamentos) a tasas de interés altísimas".
Desde el arco sindical sostuvieron que “el endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida”. La movilización buscará romper el silencio oficial tras las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei, quien al ser consultado por la situación financiera de los particulares sentenció: “Nadie les puso una pistola en la cabeza”. En la misma línea, el ministro Luis Caputo calificó la situación como “un tema entre privados” que debe resolverse entre los bancos y los deudores sin intervención del Estado.
Un frente sindical unido contra la "deuda para comer"
En un movimiento de unidad poco frecuente, la CGT y ambas CTA ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para fundamentar la protesta. Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, fue el encargado de explicar por qué el reclamo se dirige directamente a la cartera económica. “Cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno, lo que quiere decir que acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de economía”, resaltó.
El diagnóstico gremial apunta a que la crisis de deuda ya no distingue entre sectores informales y trabajadores registrados. Roberto Baradel, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, profundizó sobre el alcance de la morosidad. “El tema del endeudamiento tiene varios aspectos, el endeudamiento del país, empeñarnos absolutamente, pero también tiene el problema del endeudamiento de las familias, de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado, de las familias, de trabajadores, de clase media, que están endeudadas con los bancos o con las billeteras virtuales”, afirmó.
La respuesta social
Desde la economía popular, el análisis coincide en que el Estado no puede desentenderse de la situación financiera de los hogares. Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, rechazó la visión gubernamental de que se trata de contratos particulares y le dio un carácter político al reclamo que llevarán a las puertas de Luis Caputo.
“La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”, afirmó Morales.