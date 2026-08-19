Monteoliva reconoció que aumentaron los suicidios en las Fuerzas y vinculó los casos con el endeudamiento

Resumen para apurados
- La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, admitió que los suicidios en las Fuerzas subieron 30% en 2025 en el país y lo atribuyó al alto endeudamiento de los uniformados.
- El fenómeno replica una crisis nacional donde los casos pasaron de 2.300 a 5.300 en una década, agravada porque muchos agentes son el único sostén y garante de sus familias.
- El Gobierno negocia con el equipo económico medidas de asistencia financiera y mejoras de haberes para aliviar a los efectivos, sumado a un refuerzo en planes de salud mental.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que los suicidios aumentaron dentro de las Fuerzas de Seguridad y señaló que uno de los factores que analizan es el nivel de endeudamiento de algunos efectivos.
En declaraciones radiales, la funcionaria afirmó que en 2025 se registró un 30% más de suicidios en las Fuerzas que en 2024 y sostuvo que el incremento se enmarca en una tendencia que también afecta al conjunto de la sociedad.
“Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí”, afirmó Monteoliva. Según explicó, la tasa de suicidios en Argentina se ubica en 22,7 casos cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el informe mencionado por la ministra.
Monteoliva habló del aumento de los suicidios en Argentina
La ministra comparó las cifras actuales con las de una década atrás, cuando estaba al frente de la Dirección Nacional de Estadística Criminal.
“Hace 10 años ocurrían 2.300 suicidios por año y hoy estamos en 5.300”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el aumento de los casos dentro de las Fuerzas no puede analizarse de manera aislada de la situación general del país.
“Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo”, explicó.
Monteoliva señaló que las políticas de bienestar destinadas a los integrantes de las Fuerzas incluyen distintas herramientas de acompañamiento. También mencionó el trabajo de las capellanías como espacios de escucha.
El endeudamiento de los efectivos, otro factor bajo análisis
Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue la situación económica de los integrantes de las Fuerzas. Monteoliva reconoció que existen niveles de endeudamiento formal e informal entre los efectivos y que el Gobierno trabaja en medidas de asistencia financiera.
“Hace mucho tiempo trabajamos en medidas con las que podamos explicar cuestiones de ayudas financieras”, indicó.
La ministra describió situaciones en las que un integrante de una Fuerza es el único miembro del grupo familiar con un recibo de sueldo y termina funcionando como garante de otros familiares.
“Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces la persona que trabaja en la Fuerza es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar”, señaló.
Salarios y medidas para aliviar la situación económica
Monteoliva también se refirió a los salarios de los efectivos y afirmó que trabaja junto con el ministro de Defensa, Carlos Presti, para buscar alternativas que permitan mejorar la situación económica del personal.
Según explicó, ambos funcionarios mantienen conversaciones con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para definir posibles medidas.
“Estamos pronto a definir cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio”, sostuvo Monteoliva.
La ministra aseguró que su objetivo es que los integrantes de las Fuerzas puedan contar con mejores ingresos, aunque aclaró que las decisiones deben analizarse dentro del contexto económico general.
- En 2025 hubo un 30% más de suicidios en las Fuerzas que en 2024, según afirmó la ministra.
- Monteoliva sostuvo que el aumento forma parte de una tendencia que también se registra en el conjunto de la sociedad.
- La funcionaria señaló una tasa de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes en Argentina.
- Entre los factores que analiza el Gobierno mencionó el endeudamiento formal e informal de los efectivos.
- También destacó las políticas de bienestar y acompañamiento en materia de salud mental.
- El Gobierno analiza medidas de asistencia financiera y alternativas para mejorar los ingresos del personal.