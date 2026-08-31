Tragedia en un edificio de Córdoba: un guardia murió atrapado por el ascensor

Este domingo, un revuelo tuvo lugar en un edificio del barrio cordobés de General Paz cuando un guardia llegó para relevar a su compañero del turno nocturno y lo encontró aprisionado por el ascensor del inmueble. El trabajador solicitó ayuda de urgencia para realizar el rescate. Al lugar acudió personal de Bomberos y personal médico del 107, que terminó por constatar que el hombre no tenía signos vitales.
Aún se investigan las causas que llevaron al guardia de seguridad a quedar atrapado por el mecanismo del ascensor de la forma en que sucedió. El hecho se habría producido entre el sábado por la noche y el domingo a la madrugada en la calle 25 de Mayo al 900 de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la víctima fue hallada por su compañero recién durante la mañana del domingo, poco antes de las 8, cuando se disponía a iniciar sus labores.
¿Qué sucedió con el hombre que murió atrapado por el ascensor?
El encargado del turno mañana llegó para iniciar su cobertura habitual del domingo. En principio, la jornada empezó sin grandes cambios, salvo la ausencia de su compañero, al que solía relevar a su ingreso. Luego de un recorrido por el edificio, constató su ausencia y más tarde descubrió que una persona estaba atrapada fuera del compartimento del ascensor.
Los investigadores intentan esclarecer qué motivó al empleado del turno noche, de aproximadamente 54 años, a llegar hasta ese lugar. Personal de la Subdirección General de Bomberos se presentó en el edificio. El hombre estaba a la altura del primer piso, con parte de su cuerpo atrapada y suspendida por el mecanismo del elevador.
Los rescatistas tuvieron acceso al cuerpo de la víctima luego de realizar la apertura de la puerta del ascensor del segundo piso, superando los mecanismos que impiden que se abra si el elevador no se encuentra en ese piso. Parte del operativo fue montado por el grupo especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba.
Se investiga la muerte del guardia en el ascensor
Quienes constataron el fallecimiento del guardia fueron médicos del equipo del servicio de emergencias 107. Luego de una inspección, se informó que el hombre falleció producto de las lesiones ocasionadas por el ascensor. La Policía Judicial de Córdoba también tomó parte en el peritaje para conocer las circunstancias del fatal accidente en la calle 25 de Mayo al 900.
Queda esclarecer si el trabajador quedó atrapado por una falla mecánica o si intentaba realizar alguna tarea de mantenimiento.