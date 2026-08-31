Tragedia en un edificio de Córdoba: un guardia murió atrapado por el ascensor

Aún se investigan las causas que llevaron al guardia de seguridad a quedar atrapado por el mecanismo del ascensor de la forma en que sucedió. El hecho se habría producido entre el sábado por la noche y el domingo a la madrugada en la calle 25 de Mayo al 900 de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la víctima fue hallada por su compañero recién durante la mañana del domingo, poco antes de las 8, cuando se disponía a iniciar sus labores.