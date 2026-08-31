SociedadActualidad

Tragedia en un edificio de Córdoba: un guardia murió atrapado por el ascensor

El trabajador fue hallado por el empleado que debía relevarlo, poco antes de las 8 del domingo.

Tragedia en un edificio de Córdoba: un guardia murió atrapado por el ascensor
Foto: La Voz
Hace 1 Hs

Este domingo, un revuelo tuvo lugar en un edificio del barrio cordobés de General Paz cuando un guardia llegó para relevar a su compañero del turno nocturno y lo encontró aprisionado por el ascensor del inmueble. El trabajador solicitó ayuda de urgencia para realizar el rescate. Al lugar acudió personal de Bomberos y personal médico del 107, que terminó por constatar que el hombre no tenía signos vitales.

Tragedia en Chipre: un ferry se hundió dejando 22 desaparecidos, ocho muertos y nueve detenidos

Tragedia en Chipre: un ferry se hundió dejando 22 desaparecidos, ocho muertos y nueve detenidos

Aún se investigan las causas que llevaron al guardia de seguridad a quedar atrapado por el mecanismo del ascensor de la forma en que sucedió. El hecho se habría producido entre el sábado por la noche y el domingo a la madrugada en la calle 25 de Mayo al 900 de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la víctima fue hallada por su compañero recién durante la mañana del domingo, poco antes de las 8, cuando se disponía a iniciar sus labores.

¿Qué sucedió con el hombre que murió atrapado por el ascensor?

El encargado del turno mañana llegó para iniciar su cobertura habitual del domingo. En principio, la jornada empezó sin grandes cambios, salvo la ausencia de su compañero, al que solía relevar a su ingreso. Luego de un recorrido por el edificio, constató su ausencia y más tarde descubrió que una persona estaba atrapada fuera del compartimento del ascensor.

Los investigadores intentan esclarecer qué motivó al empleado del turno noche, de aproximadamente 54 años, a llegar hasta ese lugar. Personal de la Subdirección General de Bomberos se presentó en el edificio. El hombre estaba a la altura del primer piso, con parte de su cuerpo atrapada y suspendida por el mecanismo del elevador.

Tragedia en Nepal: la riada dejó 804 muertos y un nuevo deslizamiento de tierra amenaza a los rescatistas

Tragedia en Nepal: la riada dejó 804 muertos y un nuevo deslizamiento de tierra amenaza a los rescatistas

Los rescatistas tuvieron acceso al cuerpo de la víctima luego de realizar la apertura de la puerta del ascensor del segundo piso, superando los mecanismos que impiden que se abra si el elevador no se encuentra en ese piso. Parte del operativo fue montado por el grupo especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba.

Se investiga la muerte del guardia en el ascensor

Quienes constataron el fallecimiento del guardia fueron médicos del equipo del servicio de emergencias 107. Luego de una inspección, se informó que el hombre falleció producto de las lesiones ocasionadas por el ascensor. La Policía Judicial de Córdoba también tomó parte en el peritaje para conocer las circunstancias del fatal accidente en la calle 25 de Mayo al 900.

Queda esclarecer si el trabajador quedó atrapado por una falla mecánica o si intentaba realizar alguna tarea de mantenimiento.

Temas Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Córdoba: un grupo de alumnos llevó un revólver de gas comprimido y un cuchillo al colegio

Córdoba: un grupo de alumnos llevó un revólver de gas comprimido y un cuchillo al colegio

Amenaza de muerte en una escuela: una profesora encontró un escalofriante mensaje en el baño

Amenaza de muerte en una escuela: una profesora encontró un escalofriante mensaje en el baño

Lo más popular
Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril
1

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027
2

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Beatriz Avila: “Estamos logrando saldar deudas históricas para los tucumanos”
3

Beatriz Avila: “Estamos logrando saldar deudas históricas para los tucumanos”

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía
4

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Mariano Navone venció a Djokovic e hizo historia en el US Open
5

Mariano Navone venció a Djokovic e hizo historia en el US Open

Ranking notas premium
El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto
1

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida
2

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto
3

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”
4

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

La inseguridad estalla en la olvidada periferia
5

La inseguridad estalla en la olvidada periferia

Más Noticias
No doy más: la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

"No doy más": la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

Horóscopo chino: cómo afectará a los signos el último día de agosto y la energía de transición hacia septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo afectará a los signos el último día de agosto y la energía de transición hacia septiembre, según Ludovica Squirru

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Comentarios