Día del Bombero Voluntario: cómo se vive la vocación y el recambio generacional en el cuartel de Tucumán

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la participación de los cadetes, jóvenes que se forman desde temprana edad en tareas de prevención, primeros auxilios y simulacros de rescate. “Es un orgullo verlos. Ya incorporan hábitos de seguridad, como el uso del cinturón o el cuidado con el gas en el hogar. Son el futuro de la institución”, explicó el comandante.