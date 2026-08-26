Seguridad

Córdoba: un grupo de alumnos llevó un revólver de gas comprimido y un cuchillo al colegio

La Policía secuestró los elementos tras la denuncia de otros estudiantes. Tres menores quedaron a cargo de sus padres y un joven fue aprehendido por infracción al Código de Convivencia.

Uno de los alumnos llevó las armas en su mochila.
Uno de los alumnos llevó las armas en su mochila. (Foto: gentileza La Voz del Interior.)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía detuvo a un alumno e incautó un arma de gas, manoplas y un cuchillo en una escuela de Córdoba este miércoles, tras la denuncia de otros estudiantes.
  • Directivos alertaron al 911 al notar a chicos de sexto año con armas en el aula; los efectivos requisaron mochilas, secuestraron los objetos y demoraron al mayor de edad.
  • La institución activó protocolos de seguridad ante versiones de una posible pelea entre escuelas, mientras la Justicia evalúa infracciones al Código de Convivencia.
Resumen generado con IA

Varios alumnos de una escuela del barrio General Bustos, en Córdoba capital, generaron pánico en la institución cuando se descubrió que tenían un revólver de gas comprimido y otras armas en uno de los salones.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 10, cuando otros estudiantes alertaron que un grupo de sexto año manipulaba lo que parecía ser un arma dentro del colegio.

En cuanto la directora se enteró, le avisó a la Policía, según informó ElDocetv. Al llegar, los efectivos identificaron a varios alumnos que fueron palpados e interrogados. Durante la inspección, descubrieron que dos estudiantes escondían manoplas en el uniforme. Además, los chicos confesaron que había un cuchillo metálico con mango de plástico y un cartucho disuasivo en la mochila de un joven de 18 años.

La situación se agravó cuando, acompañados por docentes, los policías ingresaron a un aula y una alumna entregó un revólver de aire comprimido junto a su garrafa y cinco cartuchos disuasivos. Las autoridades confirmaron que no se trataba de un arma de fuego real.

Un mayor aprehendido y tres menores entregados a sus padres

En el operativo, la Policía detuvo al joven de 18 años, dueño de la mochila donde estaban escondidos los objetos, por presunta infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana. Además, los agentes secuestraron todos los elementos encontrados. El aprehendido fue trasladado a la Alcaidía Norte.

Por orden de la directora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), otros tres menores involucrados fueron puestos a disposición de sus progenitores. En tanto, el colegio activó un protocolo de seguridad.

Por su parte, en la comunidad educativa circuló la versión de que los estudiantes involucrados planeaban enfrentarse con alumnos de otra escuela del barrio, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

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