Córdoba: un grupo de alumnos llevó un revólver de gas comprimido y un cuchillo al colegio

En cuanto la directora se enteró, le avisó a la Policía, según informó ElDocetv. Al llegar, los efectivos identificaron a varios alumnos que fueron palpados e interrogados. Durante la inspección, descubrieron que dos estudiantes escondían manoplas en el uniforme. Además, los chicos confesaron que había un cuchillo metálico con mango de plástico y un cartucho disuasivo en la mochila de un joven de 18 años.