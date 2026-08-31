Tragedia en Chipre: un ferry se hundió dejando 22 desaparecidos, ocho muertos y nueve detenidos

Cuestiones meteorológicas adversas

CNN Türk pudo tener contacto con uno de los sobrevivientes del naufragio, quien contó cómo se vivió el hundimiento. Üstel dijo que la embarcación se enfrentó a condiciones meteorológicas adversas, versión que fue confirmada por el pasajero Efe Multici. “El barco subía y luego caía con fuerza. Cuando empezó a entrar agua, se lo dijimos a la tripulación. No lo tomaron en serio”, declaró luego de contar que había mucho viento.