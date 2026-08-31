Tragedia en Chipre: un ferry se hundió dejando 22 desaparecidos, ocho muertos y nueve detenidos

Resumen para apurados
- Un ferry con 270 personas naufragó este domingo en las costas de Chipre por mal tiempo, dejando al menos ocho muertos, 22 desaparecidos y nueve tripulantes detenidos.
- El barco se hundió 15 minutos después de zarpar hacia Turquía. Sobrevivientes denunciaron fallas de evacuación y que la tripulación desestimó el ingreso inicial de agua.
- Las autoridades calificaron el hecho como el peor desastre marítimo local e investigan negligencias, mientras buques y drones continúan la búsqueda en el Mediterráneo.
Este domingo se desplegó un gran operativo de rescate en el mar Mediterráneo luego de que un ferry que partió de Chipre se hundiera en el agua. Casi 270 personas se encontraban en el Express –de la empresa Filo Jet– que se dirigía hacia el sur de Turquía. Las autoridades declararon que 241 pasajeros fueron rescatados y ocho perdieron la vida. Además, hay cerca de dos decenas de desaparecidos.
Ünal Üstel, primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, declaró que el accidente se considera “el mayor desastre que haya vivido Chipre jamás” en su historia marítima. Tufan Erhürman, el presidente de la República, aseguró que la búsqueda continúa y que “cualquier comentario sobre la causa en este momento sería solo una especulación”.
Nueve detenidos por el naufragio del ferry
De momento, no se esclarecieron las causas que llevaron al hundimiento de la embarcación, según declaró Üstel. Sin embargo, nueve personas fueron detenidas, entre las que se encuentran el capitán y ocho tripulantes del ferry. Si bien la hipótesis de negligencia por parte de los responsables del viaje no fue confirmada, ninguna opción se descarta.
El líder turcochipriota aseguró que se investigará hasta descubrir hasta la más mínima negligencia, en caso de haber existido, y responsabilizó al Estado por el esclarecimiento del naufragio. “Nuestro dolor es inmenso hoy, pero nuestro estado, con todas sus instituciones, está cumpliendo su deber”, declaró al diario Cyprus Mail.
Cuestiones meteorológicas adversas
CNN Türk pudo tener contacto con uno de los sobrevivientes del naufragio, quien contó cómo se vivió el hundimiento. Üstel dijo que la embarcación se enfrentó a condiciones meteorológicas adversas, versión que fue confirmada por el pasajero Efe Multici. “El barco subía y luego caía con fuerza. Cuando empezó a entrar agua, se lo dijimos a la tripulación. No lo tomaron en serio”, declaró luego de contar que había mucho viento.
El Express se hundió a pocos metros de la costa de la que partió, 15 minutos después de zarpar. Multici “describió dificultades para acceder a los chalecos salvavidas y a las salidas de emergencia mientras la embarcación se movía bruscamente hacia un lado”, consignó el medio CNN en Español. “En un momento el barco quedó de lado, se inclinó hacia la izquierda. Algunas personas rompieron las ventanas, algunas puertas no se abrían”, detalló el sobreviviente.
En el operativo de rescate participaron cuatro drones, cuatro lanchas guardacostas y cuatro helicópteros, además de los gomones salvavidas del propio ferry. Hasta la noche del domingo se esperaba la llegada de un buque de la Armada turca especialmente preparado para buscar en las profundidades del mar.