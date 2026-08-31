Aumento salarial para militares: de cuánto serán las subas para las Fuerzas Armadas hasta diciembre

La semana pasada el Gobierno nacional anunció que aplicaría un incremento salarial a todo el personal en actividad perteneciente a las Fuerzas Armadas. Si bien en principio el monto exacto no fue detallado, este lunes se oficializó el aumento mediante los decretos 832/2026 y 834/2026 del Boletín Oficial y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.