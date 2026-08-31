Aumento salarial para militares: de cuánto serán las subas para las Fuerzas Armadas hasta diciembre

Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó un aumento salarial acumulativo del 6,9% para las Fuerzas Armadas argentinas entre septiembre y diciembre para actualizar los haberes del sector.
- La suba se aplicará en cuatro tramos mensuales (1,9% a 1,5%) y sucede al bono de $50.000 otorgado en agosto, en medio de reclamos gremiales de los trabajadores civiles.
- El esquema salarial cerrará en diciembre con un bono extraordinario de $80.000 y alcanzará también con sumas adicionales al personal militar destinado en la Antártida.
La semana pasada el Gobierno nacional anunció que aplicaría un incremento salarial a todo el personal en actividad perteneciente a las Fuerzas Armadas. Si bien en principio el monto exacto no fue detallado, este lunes se oficializó el aumento mediante los decretos 832/2026 y 834/2026 del Boletín Oficial y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.
El monto inicial evaluado rondaba entre el 7% y el 10% sobre los haberes de agosto. Finalmente, se definió que la actualización alcanzará tanto al personal permanente como al no permanente de la Administración Pública Nacional en cuatro aumentos mensuales consecutivos. Es decir que se darán cuatro actualizaciones, definidas para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
¿Desde cuándo rige el aumento para las Fuerzas Armadas?
En agosto, el Gobierno ya había otorgado un bono único y extraordinario para el personal del rubro. Mediante los decretos 695/2026 y 696/2026 quedaron homologados los $50.000 a pagar junto a los haberes de agosto.
Este lunes, el decreto 832/2026 estableció los próximos cuatro aumentos que iniciarán en septiembre. Aunque se había anticipado un porcentaje, el total hasta diciembre no llegará a alcanzar ese piso, sino que llegará a un 6,9% extra.
El primer pago corresponderá a un 1,90% extra para septiembre y desde allí el ajuste será menor. En octubre, el incremento será del 1,80%; en noviembre, del 1,60% y, en diciembre, del 1,50%.
Para el cálculo se utilizará como referencia el monto vigente para las remuneraciones al último día del mes anterior. Se aplicarán aumentos de forma acumulativa sobre la base actualizada de cada período.
Pagos extra para las Fuerzas Armadas
El decreto 56/20 ya había estipulado una serie de pagos extra que no se actualizarán. Además, para quienes corresponda, llegará junto a sus haberes otro monto bajo el concepto de Premio Estímulo a la Asistencia. El Gobierno informó que este incentivo se extenderá hasta fin de año para los trabajadores.
Por otra parte, diciembre también tendrá un agregado que acrecentará el salario del último mes del año. Se dispuso otorgar una suma remunerativa no bonificable –de pago único– para diciembre, equivalente a $80.000.
Aumento para el personal de la Antártida
Los aumentos también alcanzarán al personal de las Fuerzas Armadas destinado a prestar servicios en la Antártida. El adicional remunerativo fue definido para septiembre en $1.598.124. También se aplicarán los aumentos para el último trimestre y, en diciembre, llegará a $1.677.714.