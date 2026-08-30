SociedadActualidad

Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

El programa permite a los voluntarios obtener certificaciones oficiales de oficios válidas para el mercado de trabajo, sin exigir estudios secundarios completos para el ingreso.

Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave
Fuente: El Cronista
Por Virginia Daniela Gómez 30 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Las Fuerzas Armadas argentinas confirmaron que en septiembre reabrirán la inscripción al Servicio Militar Voluntario para jóvenes de entre 18 y 28 años en todo el país.
  • La convocatoria exige primaria completa y no tener antecedentes. Los ingresantes firmarán un contrato por dos años y recibirán capacitación técnica y de oficios.
  • La iniciativa busca consolidar la defensa nacional y mejorar la inserción laboral de los jóvenes mediante certificaciones oficiales de oficios para el mercado de trabajo.
Resumen generado con IA

El Servicio Militar Voluntario convoca a ciudadanos de entre 18 y 28 años que deseen integrarse a las filas de la institución de manera opcional.

El Gobierno prepara una suba salarial para militares y fuerzas de seguridad: de cuánto sería

El Gobierno prepara una suba salarial para militares y fuerzas de seguridad: de cuánto sería

Quienes resulten elegidos firmarán un "compromiso formal de permanencia" para cumplir con las condiciones vigentes. Durante su estadía, los soldados obtendrán capacitación técnica y certificaciones oficiales de oficios útiles para el ámbito laboral.

Condenaron a 12 años de prisión a un ex militar de Inteligencia por la apropiación del nieto 128

Condenaron a 12 años de prisión a un ex militar de Inteligencia por la apropiación del nieto 128

Requisitos de ingreso y condiciones de las fuerzas

El proceso de admisión exige diferentes pautas según el organismo seleccionado por el aspirante. Para ingresar al Ejército, se requiere ciudadanía argentina, edad entre 18 y 24 años, educación primaria completa y carecer de antecedentes penales. La incorporación depende enteramente de la decisión individual del postulante y de las vacantes institucionales del momento.

Tras superar el período inicial de evaluación, los voluntarios firman un contrato de dos años de duración. En ese intervalo, realizan tareas militares asignadas y acceden a variados beneficios sociales o de trabajo. En la Fuerza Aérea, existe la opción de renovar el acuerdo hasta cumplir los veintiocho años de edad.

ATE realizó un paro del personal civil de las Fuerzas Armadas y advirtió que profundizará las medidas

ATE realizó un paro del personal civil de las Fuerzas Armadas y advirtió que profundizará las medidas

Límites legales y oportunidades de crecimiento

La Ley 24.429 establece que el límite para permanecer en el Servicio Militar Voluntario es a los 28 años. Al alcanzar dicha edad, el soldado debe concluir sus actividades antes de finalizar el período anual. El reglamento determina que la continuidad depende de las aptitudes físicas y necesidades de cada fuerza.

Quienes completen el servicio accederán a mejores oportunidades laborales gracias a los oficios aprendidos. El programa entrega certificaciones oficiales válidas para aquellos jóvenes sin estudios secundarios terminados. Con este relanzamiento, el Estado busca consolidar la defensa nacional mediante personal capacitado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto
1

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida
2

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto
3

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”
4

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

La inseguridad estalla en la olvidada periferia
5

La inseguridad estalla en la olvidada periferia

Ranking notas premium
El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto
1

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida
2

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto
3

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”
4

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

La inseguridad estalla en la olvidada periferia
5

La inseguridad estalla en la olvidada periferia

Más Noticias
Cuántos meses hay que entrenar para ponerse en forma y empezar a ver resultados

Cuántos meses hay que entrenar para ponerse en forma y empezar a ver resultados

Horóscopo chino: qué signos lograrán sanar heridas emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos lograrán sanar heridas emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Comentarios