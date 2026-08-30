Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

Límites legales y oportunidades de crecimiento

La Ley 24.429 establece que el límite para permanecer en el Servicio Militar Voluntario es a los 28 años. Al alcanzar dicha edad, el soldado debe concluir sus actividades antes de finalizar el período anual. El reglamento determina que la continuidad depende de las aptitudes físicas y necesidades de cada fuerza.