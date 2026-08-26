ATE convocó a un paro de trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas por salarios y empleo
La medida de fuerza será este jueves 27 de agosto e incluirá una concentración frente al Ministerio de Defensa. El gremio exige la reapertura de paritarias, mejoras salariales, la recuperación de la obra social y rechaza el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio.
Resumen para apurados
- ATE convocó a un paro nacional con marcha al Ministerio de Defensa este jueves 27 de agosto, en reclamo de paritarias salariales y contra el cierre de la base de Punta Indio.
- La protesta responde a sueldos básicos insuficientes de $402.000, el endeudamiento del 99% del personal, deudas en la obra social OSFA y el riesgo de 400 empleos en Punta Indio.
- Con la huelga, el gremio busca presionar al Gobierno para reabrir la discusión salarial y advierte que la precarización civil compromete la seguridad y la soberanía nacional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 27 de agosto un paro nacional del personal civil de las Fuerzas Armadas y movilizará a partir de las 11 hacia la Plaza de Armas del Ministerio de Defensa, ubicada en Azopardo 250, en la Ciudad de Buenos Aires.
La protesta fue convocada en reclamo de mejoras salariales y laborales, la reapertura de las paritarias y la recuperación de las prestaciones de la obra social, además del rechazo al cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, justificó la medida con un fuerte cuestionamiento a la situación económica de los trabajadores del sector.
“El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más”, afirmó el dirigente sindical.
Paro de ATE en las Fuerzas Armadas: cuándo y dónde será
El paro se desarrollará durante este jueves 27 de agosto y tendrá una concentración desde las 11 en Azopardo 250, donde funciona la Plaza de Armas del Ministerio de Defensa.
ATE convocó a trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas para reclamar una recomposición de los ingresos y denunciar el deterioro de las condiciones laborales.
Entre los principales reclamos del gremio se encuentran:
La reapertura inmediata de las paritarias.
Una mejora de los salarios.
El reconocimiento de las tareas y responsabilidades del personal.
La recuperación de las prestaciones de la obra social OSFA.
El rechazo al cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio.
La defensa de los puestos de trabajo civiles y militares.
Cuánto cobra el personal civil de las Fuerzas Armadas
Según la información difundida por ATE, en julio de 2026 algunos salarios básicos del personal civil de las Fuerzas Armadas se ubicaron alrededor de $402.396.
Los haberes dependen del nivel, grado y antigüedad de cada trabajador y se determinan a partir de una Unidad Retributiva, cuyo valor se actualiza mediante las negociaciones paritarias.
El sindicato considera que esos ingresos resultan insuficientes para afrontar el costo de vida y reclama una nueva discusión salarial.
“Se deben reabrir inmediatamente las paritarias para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social”, sostuvo Aguiar.
ATE denunció endeudamiento entre los trabajadores
El gremio también vinculó el deterioro del poder adquisitivo con un aumento del endeudamiento de las familias de los trabajadores de las Fuerzas Armadas.
Según Aguiar, los ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos como alimentos, alquiler, servicios y otras obligaciones financieras.
ATE también expresó preocupación por las consecuencias que esta situación puede generar sobre la salud mental de los trabajadores y sus familias.
El conflicto por la obra social OSFA
Otro de los ejes de la protesta es la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (OSFA), anteriormente conocida como IOSFA.
ATE reclama una mejora de las prestaciones y cuestiona el deterioro de la cobertura para los afiliados. El sindicato también pidió investigar una deuda que, de acuerdo con las cifras difundidas por la organización, superaría los $223.000 millones.
Qué pasa con la Base Aeronaval de Punta Indio
El sindicato también rechazó el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, una decisión que, según ATE, pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.
La organización sindical calcula que la medida podría afectar a más de 180 trabajadores civiles y unos 250 efectivos militares, es decir, más de 400 puestos vinculados directa o indirectamente con la base.
ATE advirtió además que el impacto no se limitaría al ámbito laboral, sino que alcanzaría a la actividad económica y social de Punta Indio y Verónica.
“No vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio”, afirmó Aguiar, quien sostuvo que la medida afectaría a los trabajadores, sus familias y al entramado económico de la región.
Qué reclama ATE al Gobierno
Con el paro nacional de este jueves, ATE busca presionar al Gobierno para que reabra la discusión salarial y atienda los reclamos vinculados con las condiciones laborales y la obra social.
El conflicto también se extiende a la situación de la Base Aeronaval de Punta Indio, donde el gremio advierte por la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
“Sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, concluyó el titular de ATE.