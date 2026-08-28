El Gobierno prepara una suba salarial para militares y fuerzas de seguridad: de cuánto sería
El incremento comenzaría a regir en septiembre y se ubicaría entre el 7% y el 10%. La medida se sumaría a los bonos y suplementos otorgados durante los últimos meses para el personal de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales.
El Gobierno nacional anunciará en los próximos días un nuevo incremento salarial para los militares y el resto del personal que integra las Fuerzas Armadas. Según información confirmada por Infobae, la actualización comenzaría a aplicarse desde septiembre y tendría un porcentaje de entre el 7% y el 10%.
El porcentaje definitivo y los demás detalles de la medida serán comunicados oficialmente cuando el Poder Ejecutivo concrete el anuncio específico. En los últimos meses, el Gobierno ya dispuso distintos aumentos y bonos extraordinarios destinados a este sector, todos formalizados mediante resoluciones y decretos del Poder Ejecutivo.
A comienzos de agosto, la administración de Javier Milei había otorgado una suma fija de $50.000 a todos los integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas, además del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La decisión fue comunicada a través de dos publicaciones en el Boletín Oficial.
Ese pago tuvo carácter excepcional y no volverá a repetirse. Además, el monto fue establecido como remunerativo y no bonificable. La suma se abonará por única vez junto con los salarios correspondientes a agosto y alcanzará a decenas de miles de agentes de las distintas fuerzas que dependen de la administración nacional.
La medida quedó instrumentada mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros de Defensa y de Seguridad, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente.
Para cada una de las carteras que tienen competencia sobre las fuerzas alcanzadas se estableció un acto administrativo separado.
El fundamento expresado en los textos oficiales fue la necesidad de actualizar los ingresos del personal para preservar el poder adquisitivo de sus salarios, teniendo en cuenta las demandas y el nivel de compromiso vinculados con las funciones que desempeñan.
Un suplemento por formación académica
A estas medidas se suma un suplemento salarial específico que el Gobierno estableció meses atrás para el personal de las Fuerzas Armadas que acredite títulos de nivel superior.
El beneficio comenzó a regir el 1° de julio y alcanza tanto al personal militar en actividad como a los retirados y pensionados. Fue creado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y busca reconocer la formación académica y la profesionalización del personal militar.
El suplemento consiste en una suma adicional que se incorpora al haber mensual bruto y que se actualizará automáticamente cada vez que se dispongan futuros aumentos salariales.
El Ministerio de Defensa, conducido por el teniente general Carlos Presti, quedó a cargo de comunicar la decisión adoptada por Milei. El reconocimiento se estableció en tres niveles, según la formación alcanzada.
El esquema contempla:
- 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos terciarios.
- 15% para quienes cuenten con títulos universitarios de grado.
- 25% para quienes tengan especializaciones, maestrías o doctorados.
El beneficio alcanza al personal militar en actividad, a los retirados y a los pensionados. Además, no depende de que la persona sea oficial o suboficial.
La condición para acceder al suplemento es haber presentado los títulos académicos correspondientes. El mecanismo comprende a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Un reclamo que lleva más de una década
Cuando se anunció el suplemento, voceros oficiales explicaron a Infobae que la iniciativa buscaba atender una demanda histórica de las Fuerzas Armadas, planteada desde 2013.
El objetivo es equiparar las condiciones de los militares con las de otros organismos de la Administración Pública Nacional y con las fuerzas federales de seguridad, donde ya existen mecanismos similares para reconocer y compensar la formación académica de sus integrantes.
Con el nuevo aumento previsto para septiembre, el Gobierno sumaría otra actualización salarial a un esquema que durante los últimos meses incorporó bonos extraordinarios y suplementos específicos para distintos sectores de las fuerzas nacionales.