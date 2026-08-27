ATE realizó un paro del personal civil de las Fuerzas Armadas y advirtió que profundizará las medidas
El sindicato se movilizó al Ministerio de Defensa para reclamar una recomposición salarial, mejoras laborales, la recuperación de la obra social y la continuidad de la Base Aeronaval de Punta Indio. Rodolfo Aguiar advirtió que los paros podrían incrementarse si el Gobierno no abre una negociación.
Resumen para apurados
- ATE realizó este jueves un paro del personal civil de las Fuerzas Armadas y marchó a Defensa por mejoras salariales y contra el cierre de la base de Punta Indio.
- La protesta denuncia salarios bajo la línea de pobreza, el posible cierre de la base que afecta a cientos de empleos y una deuda millonaria en la obra social de las FF.AA.
- El gremio advirtió que profundizará el plan de lucha e incrementará las medidas de fuerza si el Gobierno nacional no abre una mesa formal de diálogo y negociación.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este jueves un paro del personal civil de las Fuerzas Armadas y se movilizó al Ministerio de Defensa para reclamar una recomposición salarial, mejoras en las condiciones laborales, la regularización de la obra social y la continuidad de la Base Aeronaval de Punta Indio.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el sindicato podría profundizar el plan de lucha durante las próximas semanas si el Gobierno no convoca a una instancia de diálogo.
“Si no se abre una instancia de diálogo y negociación real, seria, en la que se pueda discutir el inicio de un proceso de recuperación salarial, el Gobierno será el responsable de la profundización de las medidas de fuerza”, afirmó el dirigente.
En ese sentido, anticipó: “Sin respuestas concretas, los paros se van a empezar a incrementar”.
Paro de ATE: cuánto cobra el personal civil de las Fuerzas Armadas
Uno de los principales reclamos del sindicato está relacionado con los salarios del personal civil de las Fuerzas Armadas.
Según ATE, los trabajadores atraviesan un fuerte deterioro de sus ingresos, con salarios que en algunas categorías se encuentran por debajo de las líneas de pobreza e indigencia.
La remuneración del personal civil se determina de acuerdo con el nivel y el grado de antigüedad, mediante una Unidad Retributiva que se actualiza a través de las paritarias, según el régimen establecido por el Decreto 2539/15.
De acuerdo con los datos difundidos por el sindicato, en algunas categorías los salarios básicos se ubicaron en $402.396 en julio de 2026.
ATE reclama una recomposición de los ingresos y una revisión del convenio sectorial para contemplar la antigüedad, la capacitación y las responsabilidades de los trabajadores.
ATE rechazó el cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio
Otro de los ejes de la protesta fue el rechazo al cierre o traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio.
ATE sostiene que una eventual medida afectaría los puestos de trabajo de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares.
El sindicato también advirtió por el impacto económico y social que tendría la decisión sobre las localidades de Punta Indio y Verónica, donde viven más de 14.000 personas.
“Desde el Ministerio de Defensa se tiene que frenar el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio. Si la cierran, van a desaparecer esas comunidades y no lo podemos permitir”, sostuvo Aguiar.
ATE reclamó por la deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas
Durante la movilización, el gremio también reclamó medidas para recuperar el funcionamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
ATE denunció que el desfinanciamiento del organismo perjudica a los trabajadores civiles, al personal militar y a sus familias, y reclamó una investigación sobre una deuda que, según las estimaciones del sindicato, supera los $223.000 millones.
Aguiar cuestionó la situación y reclamó soluciones estructurales para garantizar las prestaciones.
“Tomaron una obra social superavitaria y generaron una deuda de más de $223.000 millones. No fue un accionar negligente, hubo dolo. Tienen que ser investigados”, afirmó el secretario general de ATE.
Cuáles son los reclamos de ATE para el personal civil
Además de la recomposición salarial, el sindicato reclama la apertura del convenio sectorial y el pase a planta permanente de los trabajadores contratados bajo distintas modalidades.
Entre los principales pedidos también figuran:
El ingreso de trabajadores en áreas consideradas críticas.
La convocatoria a la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
La jerarquización del personal civil mediante el Suplemento por Función de Jefatura.
La regularización de la situación laboral de los trabajadores contratados.
Una recomposición de los salarios frente al deterioro del poder adquisitivo.
Reclamos para docentes y trabajadores de la salud
ATE también presentó demandas específicas para los trabajadores civiles que se desempeñan en áreas de educación y salud.
Para los docentes civiles, el sindicato reclama extender el pago de la suma fija a todo el sector y avanzar progresivamente en la homologación de sus salarios con los parámetros de los docentes nacionales.
En el área sanitaria, solicita la aplicación del suplemento de enfermería, la creación de un suplemento por función sanitaria y el reemplazo de las bajas mediante trabajadores civiles en lugar de personal militar voluntario.
ATE sostiene que, si el Gobierno no responde a estos reclamos y no abre una instancia de negociación, el plan de lucha continuará con nuevas medidas de fuerza y paros de mayor alcance.