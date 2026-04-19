Chubut: un jubilado murió por un ataque de perros pitbull

El hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad de Puerto Madryn, en una vivienda ubicada sobre la calle Thomas Espora, pasadas las 19 horas. El incidente se desencadenó cuando al menos tres perros de la misma casa comenzaron a pelear, alterando por completo la calma en el hogar. Ante el estallido de violencia, los hijos de la familia intervinieron inicialmente.