Un niño de nueve años fue atacado por tres pitbull en Córdoba: "Nos imaginamos lo peor"

La víctima terminó con lesiones severas en la cabeza, un brazo y una pierna. ¿Cómo se encuentra?

Un niño de nueve años fue atacado por tres pitbull en Córdoba. Un niño de nueve años fue atacado por tres pitbull en Córdoba.
Hace 5 Hs

Un niño de nueve años sufrió graves heridas luego de ser atacado por tres perros pitbull pertenecientes a un vecino, mientras jugaba con su hermano en la vereda de su casa, en Córdoba.

El episodio ocurrió en la calle De los Franceses al 6.500, en el barrio Los Boulevares, en la zona norte de la capital provincial. La víctima, Bastian, terminó con lesiones severas en la cabeza, un brazo y una pierna.

De acuerdo con fuentes policiales, el niño había salido a jugar a la pelota cuando el vecino soltó a los animales. Los perros se abalanzaron sobre él y lo derribaron, provocándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, Bastian fue trasladado inicialmente al Hospital Pediátrico y luego derivado al Hospital de Niños, donde continúa internado. Los mordiscos le generaron lesiones profundas que requirieron una cirugía de urgencia, y el equipo médico evalúa la necesidad de una segunda intervención.

"Nos imaginamos lo peor": la angustia de la familia del menor atacado 

La mamá del chico, Carolina, relató en diálogo con Arriba Córdoba el momento de terror que vivió la familia. “Fue un milagro. Él salió a jugar a la pelota y lo vimos tirado en el piso con los perros encima. Le vimos el hueco que tenía en la cabeza y nos imaginamos lo peor. La cirugía salió bien y ahora esperamos la segunda”, expresó, consignó el portal Todo Noticias.

La mujer también aseguró que los animales no tenían ninguna medida de seguridad y que sus hijos no los habían provocado: “Mis hijos no fueron a molestar a los perros, yo los vi, estaban sentados. El vecino los largó para que corran y cuando mi hijo se levantó para salir corriendo lo atacaron. El dueño no llegó nunca”.

La Policía intervino en el lugar y avanza con la investigación para determinar las responsabilidades del dueño de los perros. Mientras tanto, la familia aguarda la evolución del pequeño Bastian.

