Acusado de crueldad animal: mató a machetazos a un perro pitbull en San Pablo

Capturado: violento asalto en barrio San Carlos

El 21 de abril pasado, alrededor de la 1 de la madrugada, Alejandro Exequiel Nieva, alias “Nievita”, un menor de edad apodado “Chino”, actualmente prófugo, y otros sujetos aún no identificados se presentaron en una vivienda ubicada en pasaje Benjamín Paz al 1.200, en barrio San Carlos. Allí se encontraban una joven de 24 años junto a su madre y sus dos hermanos. En ese contexto, los delincuentes golpearon el portón mientras gritaban: “¡Policía, policía, abra la puerta!”. Una vez que los moradores abrieron, ingresaron violentamente a la vivienda. Mediante el empleo de armas de fuego amenazaron a las víctimas y golpearon a la joven, a quien le propinaron un culatazo y trompadas. Luego sustrajeron una motocicleta Honda Wave, tres teléfonos celulares y $ 200.000 en efectivo. Finalmente, escaparon utilizando la moto robada, otro rodado en el que se movilizaban y un automóvil Volkswagen Up. El sospechoso fue detenido este último jueves, a las 2.50 en avenida Alem al 3000, luego de permanecer prófugo. Sobre él pesaba un pedido de captura, ya que las medidas de allanamiento realizadas previamente para lograr su ubicación habían arrojado resultados negativos. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil le atribuyó el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y pidió la prisión preventiva por el término de un mes al considerar vigente el riesgo de fuga. El juez interviniente hizo lugar a todo lo solicitado por el Ministerio Fiscal y ordenó el inmediato traslado del imputado al servicio penitenciario.