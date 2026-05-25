Acusado de crueldad animal: mató a machetazos a un perro pitbull en San Pablo

El 24 de enero pasado, a las 18.40, en el barrio Toledo de San Pablo, hubo una pelea de perros. El dueño de dos de ellos intervino para separarlos y atacó a machetazos a uno de raza pitbull de nombre “Conan”.
Según la acusación del auxiliar de fiscal Federico Lizárraga en la audiencia del jueves, el hombre le aplicó múltiples golpes cortantes en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas de extrema gravedad, entre ellas lesiones cortantes en cabeza, lomo y extremidad delantera izquierda, ocasionándole la muerte por desangramiento pocos minutos después.
El acusado por ese hecho fue imputado por parte de la acusación pública bajo la calificación jurídica provisoria de acto de crueldad animal en calidad de autor, imponiéndose medidas de menor intensidad en contra del imputado por el plazo de tres meses. Estará sujeto a una serie de medidas, entre otras, la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; la obligación de fijar y mantener domicilio, la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; la obligación de permanecer a disposición del Tribunal y concurrir a todas las citaciones que se formulen; la prohibición de realizar cualquier acto de intimidación u hostigamiento en contra del denunciante dueño del can, sea de manera directa o por intermedio de terceros, por cualquier medio, incluso tecnológicos y a través de redes sociales.
Capturado: violento asalto en barrio San Carlos
El 21 de abril pasado, alrededor de la 1 de la madrugada, Alejandro Exequiel Nieva, alias “Nievita”, un menor de edad apodado “Chino”, actualmente prófugo, y otros sujetos aún no identificados se presentaron en una vivienda ubicada en pasaje Benjamín Paz al 1.200, en barrio San Carlos. Allí se encontraban una joven de 24 años junto a su madre y sus dos hermanos. En ese contexto, los delincuentes golpearon el portón mientras gritaban: “¡Policía, policía, abra la puerta!”. Una vez que los moradores abrieron, ingresaron violentamente a la vivienda. Mediante el empleo de armas de fuego amenazaron a las víctimas y golpearon a la joven, a quien le propinaron un culatazo y trompadas. Luego sustrajeron una motocicleta Honda Wave, tres teléfonos celulares y $ 200.000 en efectivo. Finalmente, escaparon utilizando la moto robada, otro rodado en el que se movilizaban y un automóvil Volkswagen Up. El sospechoso fue detenido este último jueves, a las 2.50 en avenida Alem al 3000, luego de permanecer prófugo. Sobre él pesaba un pedido de captura, ya que las medidas de allanamiento realizadas previamente para lograr su ubicación habían arrojado resultados negativos. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil le atribuyó el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y pidió la prisión preventiva por el término de un mes al considerar vigente el riesgo de fuga. El juez interviniente hizo lugar a todo lo solicitado por el Ministerio Fiscal y ordenó el inmediato traslado del imputado al servicio penitenciario.
Desvalijó a su primo: entró a robar en la casa vecina
El 20 de mayo de 2026, entre las 11 y las 13, un sujeto apodado “Cuchi” de 31 años, entró a robar a la casa de su primo y vecino en la ruta provincial 304, a la altura del kilómetro 19 de la localidad de El Chañar. Aprovechando la ausencia de moradores, subió al techo y ejerciendo fuerza con un ladrillo sobre una chapa ingresó y se apoderó de un celular, cinco relojes, diversas prendas de vestir deportivas, un par de zapatillas, una caja de herramientas y la suma de $80.000, para luego darse a la fuga. A horas 19.30 del mismo día fue aprehendido por personal policial en la vía pública llevando consigo los elementos de la víctima en una bolsa y quien además vestía con la ropa sustraida. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, quien fue representado por la auxiliar fiscal Julieta Diosque, en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción. La Fiscalía formuló cargos en contra de“Cuchi”, por el delito de robo en calidad de autor, requiriendo en contra del mismo la prisión preventiva por el término de un mes. Todos los planteos de la acusación pública fueron admitidos por la jueza interviniente.
Detenido: llevaba medio “ladrillo” de cocaína
Detienen al conductor de un auto Fiat Uno blanco y secuestran un equivalente a 10.000 dosis de cocaína. La sustancia se encontraba compactada en medio “ladrillo” y en “bochitas” listas para la comercialización. El procedimiento se concretó durante la medianoche del viernes sobre la ruta nacional 9, altura kilómetro 1.280. Al ver el control policial el conductor hizo una maniobra llamativa, situación esta que llamó la atención al personal, expresó el comisario principal Marcos Morante, jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí. A interceptarlo los efectivos realizaron la requisa del automóvil y encontraron medio ladrillo de cocaína, dosis en bochitas y una balanza de precisión. El personal de la Didrop Este realizó luego las pruebas de campo, confirmando que se trataba de cocaína con un peso total de 800 gramos. Y señaló: “Esta cocaína está valuada en la calle aproximadamente en 10 millones de pesos. Es el valor si se la compra por mayor y si se la fracciona, se puede llegar a sacar por lo menos 10.000 dosis”. Asimismo, informó que se dio intervención al Juzgado Federal N° 3, que ordenó la detención e incomunicación de la persona involucrada.