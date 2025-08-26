Secciones
Una niña de 11 años recibió fentanilo contaminado y quedó con secuelas permanentes

La familia de la menor presentó una denuncia en la Justicia Federal contra los laboratorios y la ANMAT por fallas en los controles. La niña cordobesa permanece bajo internación domiciliaria debido a las secuelas irreversibles que dejó la medicación.

Una familia cordobesa denunció ante la Justicia Federal que su hija de 11 años fue medicada con fentanilo contaminado durante una internación en la Clínica Vélez Sársfield. La niña había ingresado por una crisis asmática y recibió varias aplicaciones del analgésico entre el 23 de febrero y el 5 de marzo pasado.

Según confirmaron los abogados de la familia, Alexis Kohmann y Emiliano Ramallo, las pericias médicas verificaron que el lote del fármaco administrado contenía la bacteria contaminante detectada en la investigación nacional.

“Está comprobado que se le aplicó parte del lote del fentanilo contaminado. Las pericias dieron resultado positivo de la bacteria”, precisaron los letrados a La Voz En Vivo.

Secuelas permanentes y seguimiento médico

La menor presenta daños físicos, neurológicos y psicológicos irreversibles, por lo que continúa con seguimiento médico permanente y un esquema de internación domiciliaria.

El abogado Ramallo explicó que el uso de fentanilo formaba parte del protocolo habitual para pacientes en estado crítico. “El inconveniente fue que el medicamento estaba contaminado, y eso desencadenó las consecuencias gravísimas que hoy padece y que lamentablemente la van a acompañar de por vida”, señaló.

Acciones penales y civiles contra laboratorios y ANMAT

La familia presentó acciones legales en el fuero penal y en el civil. En la causa penal, se constituyeron como querellantes particulares contra los laboratorios que fabricaron el lote y contra la ANMAT, por no haber cumplido adecuadamente su rol de control.

Kohmann adelantó que solicitaron el procesamiento con prisión preventiva de los detenidos en la causa: “Queremos que estas personas estén presas hasta el juicio”.

En paralelo, también se iniciaron acciones civiles para reclamar una reparación económica por los daños sufridos.

La clínica quedó al margen de la denuncia

Respecto a la responsabilidad del centro médico, los abogados aclararon que la Clínica Vélez Sársfield quedó excluida de la presentación judicial. “Los padres están conformes con la atención brindada por los médicos del sanatorio”, subrayaron.

Contexto nacional: investigación por fentanilo contaminado

El caso se enmarca en la investigación nacional por fentanilo contaminado que derivó en la detección de lotes defectuosos distribuidos en distintas provincias y que ya motivó detenciones de directivos vinculados a laboratorios.

Temas CórdobaCorte Suprema de Justicia de la Nación
