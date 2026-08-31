"No doy más": la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

Alvarenga fue arrestado por los uniformados que decidieron identificar a sus coocupantes. Al volante iba el cantante, mientras que en el asiento del acompañante viajaba S. J. R., de 27 años. Durante la inspección de la unidad, los policías encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. El hallazgo derivó en la captura del joven cantante y en la apertura de una causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación quedó a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tanto el arma como el vehículo fueron incautados.