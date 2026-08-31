"No doy más": la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

Resumen para apurados
- El cantante Callejero Fino fue detenido este domingo en Tigre tras ser interceptado sin patente y con un arma de guerra limada.
- La policía incautó una pistola Glock .40 durante un control en Villa La Ñata, abriendo una causa por tenencia ilegal contra el músico.
- El artista permanece demorado en la comisaría de Benavídez y prestará declaración indagatoria este lunes ante el fiscal Cosme Iribarren.
Simón Natanael Alvarenga, más conocido por su nombre artístico, Callejero Fino, fue detenido este domingo tras conducir una camioneta sin patente y el posterior descubrimiento de un arma calibre 40 en el interior del rodado. El cantante, que se encuentra demorado e incomunicado en la comisaría cuarta de Benavídez, en el Partido de Tigre, fue asistido por su familia y su novia. Su entorno también elevó un comunicado ante el hecho.
Un control vehicular en Villa La Ñata terminó con la aprehensión de Callejero Fino, uno de los principales exponentes del RKT en Argentina, luego de que los agentes policiales detectaran que su camioneta no contaba con las chapas de la patente. El cantante de 31 años viajaba con otro joven de 27 años en una Volkswagen Amarok V6 cuando un operativo en la zona de Italia y la Ruta 27 advirtió la falta de dominios colocados.
Alvarenga fue arrestado por los uniformados que decidieron identificar a sus coocupantes. Al volante iba el cantante, mientras que en el asiento del acompañante viajaba S. J. R., de 27 años. Durante la inspección de la unidad, los policías encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. El hallazgo derivó en la captura del joven cantante y en la apertura de una causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación quedó a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tanto el arma como el vehículo fueron incautados.
El comunicado oficial del sello discográfico
La familia de Callejero Fino intervino mientras este aún se encuentra demorado en Tigre. Según informó el abogado del músico al medio TN, sus allegados le llevaron comida y se espera que Alvarenga declare el lunes. Además, su círculo íntimo emitió un comunicado en redes desde la cuenta del sello discográfico en el que se especificó que se trataba de un “requerimiento formal” y que el artista se encontraba “cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas”. También solicitaron a los medios cautela a la hora de informar el hecho.
“Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, señalaron. Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y remarcaron que mantendrán informado al público solo cuando haya novedades oficiales. “Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, agregaron.
El descargo de su pareja en redes sociales
A estas declaraciones oficiales se le sumó el mensaje de su pareja, Jessica Belén, quien utilizó su cuenta personal de Instagram (@jessicabelen_723) para expresarse de manera directa con los fanáticos tras acompañar al músico en la dependencia policial. A través de una historia acompañada por la imagen del piso de la comisaría, la joven buscó transmitir calma sobre el estado de salud y el ánimo del artista.
“Gracias a todos por los msj de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien, su familia también. Sepan entender si no llego a responder a todos, son muchos msj”, manifestó la pareja del cantante de RKT, disculpándose por no poder contestar de forma individual dada la cantidad de contestaciones recibidas en las últimas horas.
Finalmente, Belén concluyó su publicación dejando en claro el desgaste vivido a lo largo de la jornada tras la aprehensión del músico y las gestiones judiciales: “Ahora sí me voy a descansar, no doy más, mañana será otro día”, cerró junto a un emoji de manos formando un corazón, a la espera de lo que determine la Justicia en la declaración indagatoria prevista para este lunes.