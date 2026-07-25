Máscaras de payaso, armas y un ex custodio involucrado: intentaron robarle a Daniel Scioli en su casa de La Ñata

Resumen para apurados
- Cuatro delincuentes intentaron asaltar a Daniel Scioli el miércoles de madrugada en Villa La Ñata para robar su propiedad usando información privilegiada.
- Los asaltantes usaban máscaras de payaso y armas. Ingresaron activando un botón oculto revelado por un ex custodio del funcionario, pero la seguridad los repelió.
- La policía logró detener a los sospechosos, incluido el ex custodio con 11 años de servicio, mientras avanza la investigación para esclarecer totalmente el ataque.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, fue víctima de un violento intento de entradera en su casa de Villa La Ñata. Una banda integrada por al menos cuatro delincuentes intentó ingresar al predio durante la madrugada del último miércoles.
Entre los detenidos se encuentra un ex custodio del funcionario, señalado como quien aportó información clave para concretar el ataque.
El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana, cuando un Peugeot blanco llegó al domicilio del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Qué se sabe del intento de robo en la casa de Daniel Scioli
Según la reconstrucción del episodio, el conductor permaneció dentro del vehículo, mientras que otros dos delincuentes descendieron e ingresaron al predio.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos lograron abrir la puerta de acceso tras accionar un interruptor oculto cerca del buzón. Ese dato habría sido proporcionado por el ex custodio de Scioli, quien también participó del intento de robo.
Una vez dentro del parque de la propiedad, los tres delincuentes comenzaron a acercarse a la vivienda, pero fueron interceptados por la custodia personal del secretario.
Según confirmaron fuentes policiales al diario Clarín, los asaltantes estaban armados con un revólver 9 milímetros y llevaban máscaras de payaso para ocultar sus rostros.
El ex custodio de Scioli, clave en la investigación del ataque
Aunque los delincuentes intentaron avanzar, fueron repelidos por los custodios y escaparon del lugar sin lograr ingresar a la vivienda. Sin embargo, horas más tarde fueron detenidos en el marco de la investigación.
Uno de los arrestados es el ex custodio de Scioli, quien había trabajado durante once años como responsable de la seguridad del funcionario.