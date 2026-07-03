Nadie esperaba este video: los dobles de la Selección argentina sorprendieron con una parodia viral

La reacción de las redes sociales

El video tuvo una gran repercusión entre los usuarios y en pocas horas superó los 100 mil "Me Gusta". Los comentarios también reflejaron el impacto de la publicación, con mensajes cargados de humor que destacaron el parecido de los imitadores con los jugadores de la Selección argentina y celebraron la creatividad de la propuesta.