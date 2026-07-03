Nadie esperaba este video: los dobles de la Selección argentina sorprendieron con una parodia viral
Un grupo de imitadores de Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y otros jugadores recreó el video del asado compartido por la Selección argentina. La parodia se volvió viral en la previa del partido ante Cabo Verde.
Resumen para apurados
- Un grupo de imitadores de la Selección argentina se volvió viral al realizar una parodia de un asado en redes sociales, previo al partido ante Cabo Verde por el Mundial 2026.
- Con una caracterización detallada y música festiva, los dobles recrearon un video real de los jugadores. La publicación superó rápidamente las 100 mil reacciones en internet.
- El éxito del video demuestra el fuerte impacto cultural de los campeones del mundo y cómo el ingenio de los hinchas mantiene encendido el fervor en la previa de cada partido.
En la previa del duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un grupo de imitadores de los campeones del mundo conquistó las redes sociales con una divertida parodia que ya suma miles de reproducciones.
El video recrea una escena compartida días atrás por Emiliano "Dibu" Martínez, en la que varios futbolistas aparecen reunidos alrededor de un asado durante la concentración. Con un gran trabajo de caracterización y una puesta en escena muy similar a la original, los dobles sorprendieron a los fanáticos y rápidamente se hicieron virales.
Cómo es el video viral de los dobles de la Selección argentina
La producción reúne a imitadores de algunos de los futbolistas más reconocidos del plantel. Entre ellos aparecen los dobles de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez, Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi, quienes recrean el momento distendido de la concentración con un asado como protagonista.
El clip fue musicalizado con la canción "Para La Gilada (Remix)", interpretada por Meta Guacha, Callejero Fino y BM, lo que le aportó un tono aún más festivo.
Uno de los detalles llamativos de la producción es que el imitador de Lautaro Martínez, radicado en Italia, participó únicamente en la escena inicial, mientras que el resto del grupo se reunió para compartir un asado real y darle mayor realismo a la parodia.
La publicación fue acompañada por un mensaje en tono de humor en el que los protagonistas aseguraron que ellos también se preparaban para el partido con un asado "light", siguiendo las indicaciones del nutricionista.
La reacción de las redes sociales
El video tuvo una gran repercusión entre los usuarios y en pocas horas superó los 100 mil "Me Gusta". Los comentarios también reflejaron el impacto de la publicación, con mensajes cargados de humor que destacaron el parecido de los imitadores con los jugadores de la Selección argentina y celebraron la creatividad de la propuesta.
La divertida parodia volvió a demostrar el fenómeno que generan los campeones del mundo dentro y fuera de la cancha, incluso en la antesala de un nuevo compromiso mundialista.