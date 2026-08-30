Detuvieron al cantante Callejero Fino tras hallar un arma con la numeración limada en su camioneta

Resumen para apurados
- El cantante Callejero Fino fue detenido este domingo en Tigre luego de que la policía hallara una pistola calibre .40 con numeración limada dentro de su camioneta.
- El arresto ocurrió tras ser interceptado por circular sin patente. El artista, que ya cumplió una condena por robo, se dirigía al cumpleaños del músico J Rei.
- El músico será indagado por tenencia ilegal de arma de guerra ante la fiscalía de Benavídez, complicando sus próximos compromisos artísticos en Buenos Aires.
El cantante de RKT Callejero Fino fue detenido este domingo en Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que la Policía Bonaerense encontrara una pistola calibre .40 con la numeración limada dentro de la camioneta en la que circulaba.
El procedimiento comenzó cuando los agentes advirtieron que una Volkswagen Amarok circulaba sin patente, una irregularidad que motivó la identificación de sus ocupantes y la posterior requisa del vehículo.
En la camioneta viajaba Simón Alvarenga, verdadero nombre del artista, junto a un joven de 27 años con domicilio en Presidente Derqui. Durante el registro, los policías encontraron dentro del habitáculo una pistola calibre .40, marca Glock, con la numeración limada.
El hallazgo derivó en la detención de Callejero Fino y en la apertura de una causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación quedó a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tanto el arma como el vehículo fueron incautados.
Tras ser detenido, el cantante expresó su preocupación por la situación. “Me quiero matar”, afirmó ante los agentes. Además, explicó que se dirigía “al cumpleaños del novio de María Becerra (J Rei) en una quinta de la zona”.
El arresto se produjo a pocas semanas de uno de los compromisos más importantes de su agenda artística. El mes próximo, Alvarenga tenía previsto presentarse en el complejo C Art Media, en Chacarita.
Por el momento, Callejero Fino continuará detenido y se espera que sea indagado durante la jornada de este lunes, consignó el sitio Infobae.
Antecedente e inicio de su carrera
No es la primera vez que el cantante atraviesa una situación judicial que lo mantiene privado de su libertad. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por un robo.
“Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó”, había relatado en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.
Según contó, pasó cinco meses en la cárcel y luego obtuvo el arresto domiciliario, por lo que continuó cumpliendo la pena en su casa con una tobillera electrónica. Fue durante ese período cuando comenzó a dedicarse de lleno a la música.
“Me volqué a la música cuando estaba preso en mi casa, que tenía la pulsera electrónica”, contó en una entrevista en mayo de 2023. Por entonces, aseguró que aprovechaba las noches para escribir y que llegó a componer seis o siete canciones en pocas horas.
A medida que su carrera comenzó a crecer, su situación judicial también condicionó sus primeras presentaciones. Mientras cumplía la condena, debía solicitar autorización para salir de su domicilio y poder actuar en distintos shows.
Finalmente, en agosto de 2023, el cantante anunció que había terminado de cumplir su condena, después de varios años bajo distintas modalidades de detención. Para entonces, Callejero Fino ya se había consolidado como uno de los principales exponentes del RKT y había desarrollado la carrera musical que comenzó a construir durante su arresto domiciliario.