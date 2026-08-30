Detuvieron al cantante Callejero Fino tras hallar un arma con la numeración limada en su camioneta

“Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó”, había relatado en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.