Cinco muertos y al menos 40 desaparecidos tras un incendio en un ferry en Indonesia

Pánico a bordo

Sin embargo, este lunes las autoridades advirtieron que el número real de pasajeros era superior al que figuraba en la lista oficial, por lo que el número exacto de desaparecidos aún no puede determinarse con precisión y la cifra de 40 víctimas sin localizar se mantiene como una estimación preliminar. Durante el siniestro, ocurrido en plena travesía, una gran cantidad de personas saltó por la borda y permaneció a flote a la deriva durante unas cuatro horas antes de ser rescatadas por embarcaciones que circulaban por la zona.