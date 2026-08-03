Cinco muertos y al menos 40 desaparecidos tras un incendio en un ferry en Indonesia
El incendio del ferry Mutiara Sentosa 2 dejó al menos cinco muertos, más de 200 rescatados y decenas de desaparecidos que saltaron al mar. La presencia de 180 vehículos y las irregularidades en la lista de pasajeros complican las tareas de búsqueda en alta mar.
Resumen para apurados
- Un incendio en el ferry Mutiara Sentosa 2 dejó al menos cinco muertos y 40 desaparecidos este domingo frente a Java, Indonesia, tras iniciarse el fuego en un vehículo a bordo.
- Las llamas avanzaron rápido y forzaron a los pasajeros a saltar al mar. Rescatistas salvaron a 231 personas, pero las irregularidades en la lista oficial dificultan la búsqueda.
- El gobierno revisará a la empresa operadora tras los peritajes. El desastre vuelve a poner bajo la lupa la deficiente seguridad marítima en las rutas de Indonesia.
Cinco personas murieron y una cifra estimada en unas 40 personas continúa desaparecida tras el feroz incendio de un ferry en Indonesia ocurrido este domingo. Este lunes, los rescatistas reanudaron las tareas de búsqueda en alta mar, mientras se conoció que la embarcación transportaba tanto a un número indeterminado de pasajeros como a cerca de 180 vehículos, lo que habría desencadenado la tragedia. Varias de las víctimas debieron permanecer unas cuatro horas varadas en el agua antes de ser auxiliadas.
Un ferry que transportaba más personas de su capacidad permitida se incendió este domingo mientras navegaba frente a la isla principal de Java. La embarcación Mutiara Sentosa 2 viajaba desde Surabaya, la segunda ciudad más grande de la nación, en Java Oriental, hasta Makassar, en Sulawesi Sur. De acuerdo con los informes oficiales del barco, transportaba a 271 personas, incluidos 39 tripulantes, cuando el fuego se inició entre las 6 y las 7 de la mañana.
Pánico a bordo
Sin embargo, este lunes las autoridades advirtieron que el número real de pasajeros era superior al que figuraba en la lista oficial, por lo que el número exacto de desaparecidos aún no puede determinarse con precisión y la cifra de 40 víctimas sin localizar se mantiene como una estimación preliminar. Durante el siniestro, ocurrido en plena travesía, una gran cantidad de personas saltó por la borda y permaneció a flote a la deriva durante unas cuatro horas antes de ser rescatadas por embarcaciones que circulaban por la zona.
La Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya informó que algunos pasajeros se lanzaron al mar y posteriormente fueron rescatados por barcos cercanos. En total, seis embarcaciones participaron en los operativos de auxilio, aunque el riesgo por materiales inflamables a bordo limitó las maniobras de aproximación de cuatro de ellas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas). Los equipos de rescate confirmaron que se logró poner a salvo a un total de 231 personas.
Las hipótesis sobre el origen del fuego
Las búsquedas continúan este lunes centradas en localizar a los desaparecidos, mientras las llamas seguían consumiendo el ferry, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Transporte de Indonesia. Las cámaras de televisión mostraron además a supervivientes exhaustos desembarcando en el puerto de Surabaya, mientras los rescatistas trasladaban los cuerpos hacia las ambulancias en medio del dolor de los familiares.
En Indonesia resulta común que el número de pasajeros en un barco difiera del que figura en el manifiesto oficial. Estas discrepancias complican severamente las labores de búsqueda, explicó Nanang Sigit, coordinador de la misión y director de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Surabaya en Associated Press. Hasta el momento no se publicó el listado oficial, aunque se conoció que la ruta es utilizada principalmente por residentes de Java Oriental para viajes de cabotaje y comercio.
Operativo en alta mar e investigaciones en curso
El capitán del ferry alertó a la compañía sobre el incendio mientras navegaba, pero posteriormente no volvió a establecer contacto. La causa del siniestro sigue bajo investigación, aunque los primeros testimonios apuntan al sector de carga: el buque transportaba 180 vehículos, en su mayoría camiones, y los supervivientes señalan que el fuego habría comenzado en uno de ellos ubicado en la cubierta inferior.
"Avivadas por el viento, las llamas se propagaron con extrema rapidez. En menos de 30 minutos nos ordenaron a todos trasladarnos a la proa del ferry", relató Ahmad Abdul Karim, uno de los supervivientes. Otro pasajero, Azhari, coincidió en que muchos acababan de despertarse cuando el fuego avanzó desde la parte trasera hacia el centro de la embarcación, no dejándoles más opción que tirarse al agua para salvar sus vidas.
La seguridad marítima bajo la lupa
Buques de la Armada indonesia y barcos privados prestaron asistencia a unos 35 kilómetros al norte de la isla Sapudi. Por su parte, el ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, declaró que el Gobierno revisará el desempeño de la empresa operadora Atosim Lampung Pelayaran una vez que el Comité Nacional de Seguridad del Transporte (KNKT) concluya los peritajes.
El Mutiara Sentosa 2, construido en Japón en 1992 y adquirido por Indonesia en 2015, cuenta con 160 metros de eslora y capacidad para 689 pasajeros. El desastre vuelve a poner en foco la seguridad marítima en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas donde los transbordadores son vitales pero los accidentes resultan frecuentes debido al incumplimiento recurrente de las normas de navegación.