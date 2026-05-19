Condenaron a un abogado por negligencia profesional: deberá indemnizar a su cliente con $3,5 millones

Resumen para apurados
- La Cámara de Apelaciones de Quilmes condenó a un abogado a pagar $3,5 millones por negligencia profesional tras dejar caer un juicio laboral por inacción recientemente.
- El letrado omitió diligencias clave y no impulsó el proceso, provocando la caducidad de instancia. Argumentó falta de ayuda del cliente, pero el tribunal rechazó su postura.
- El fallo reafirma la responsabilidad civil de los abogados y resarce el daño moral por la pérdida de confianza. Sienta un precedente sobre el deber de diligencia profesional.
La Cámara de Apelaciones de Quilmes revocó una sentencia previa para condenar a un abogado por negligencia profesional. El tribunal ordenó una compensación por daño moral luego de considerar que el profesional omitió "diligencias imprescindibles en una demanda por despido". Esta conducta provocó la "pérdida del derecho a reclamar" y una indemnización para su cliente.
El conflicto nació cuando un trabajador demandó a su representante legal por la pérdida de una oportunidad judicial. El expediente terminó en el Tribunal de Trabajo n.° 3 de Quilmes luego de años de inactividad que derivaron en "caducidad al no impulsarse el procedimiento dentro de los plazos legales". La resolución judicial resalta que el letrado mantuvo una "conducta pasiva" que perjudicó el trámite de forma definitiva.
Negligencia profesional: los detalles que llevaron al fallo del tribunal
El abogado asumió el cargo después de la renuncia de una colega. El mismo ignoró las intimaciones del tribunal, lo cual causó el cierre definitivo de la causa principal. Su cliente afirmó que el letrado no realizó los actos necesarios para "mantener vivo el proceso".
El acusado argumentó que la falta de colaboración del cliente y la inactividad de la empresa dificultaron su tarea. El abogado sostuvo que existían "antecedentes de otros juicios frustrados" contra la firma demandada.
El fallo aclaró que la búsqueda del domicilio de la empresa correspondía a la expertise de quien asumió la representación judicial. Los jueces analizaron el marco legal de la responsabilidad profesional para definir la culpa por negligencia y la conclusión fue que la inacción del representante derivó directamente en la "caducidad de instancia".
Indemnización del abogado a su cliente
La sentencia fijó una indemnización de 3.500.000 pesos más intereses para el afectado. El tribunal reconoció un "daño moral derivado de la frustración de la confianza" en el profesional. Este perjuicio surge del "desenlace del proceso laboral" y no requiere una prueba directa. La medida busca reparar la lesión a la "expectativa de obtener un resultado judicial".
La resolución destaca la importancia de la "buena fe y el deber de información" en estos vínculos. Además, el abogado debe pagar las costas del juicio por su carácter de vencido.