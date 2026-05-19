Condenaron a un abogado por negligencia profesional: deberá indemnizar a su cliente con $3,5 millones

El conflicto nació cuando un trabajador demandó a su representante legal por la pérdida de una oportunidad judicial. El expediente terminó en el Tribunal de Trabajo n.° 3 de Quilmes luego de años de inactividad que derivaron en "caducidad al no impulsarse el procedimiento dentro de los plazos legales". La resolución judicial resalta que el letrado mantuvo una "conducta pasiva" que perjudicó el trámite de forma definitiva.