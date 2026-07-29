Condenan a tres años de prisión efectiva a un imputado por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez
Nicolás Augusto Navarro Flores reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y se dispuso una reparación de $100 millones para la familia de la víctima. La causa continúa respecto del presunto autor y otros acusados.
Resumen para apurados
- Nicolás Navarro Flores fue condenado en Tucumán a tres años de prisión efectiva por encubrir el femicidio de Érika Álvarez, tras acordar un juicio abreviado este miércoles.
- Navarro Flores admitió haber ayudado al presunto femicida a ocultar el cuerpo en un basural y aceptó pagar una reparación de $100 millones a la familia de la víctima.
- La condena quedó firme, mientras el proceso penal continúa contra Felipe Sosa, acusado como autor material del femicidio, y otros dos imputados por encubrimiento.
La Justicia condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo a Nicolás Augusto Navarro Flores (37 años) por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero de este año en un basural de la zona de Manantial Sur. La sentencia fue dictada en el marco de un acuerdo pleno de juicio abreviado e incluyó una reparación económica de $100 millones destinada a la familia de la víctima.
La investigación fue dirigida por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, y concluyó con la admisión de Navarro Flores como autor material y penalmente responsable del delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por ser el hecho precedente especialmente grave.
El acuerdo fue suscripto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF), el imputado y su defensa técnica, con la conformidad de la querella. Además de aceptar la pena, Navarro Flores ofreció una reparación económica de $100 millones para los familiares de Érika Antonella Álvarez.
Durante una audiencia oficial realizada este miércoles, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma calificó el hecho de "brutal" y recordó que la víctima tenía apenas 25 años. También remarcó que el cuerpo fue arrojado "en un basural en bolsas de residuo", circunstancia que consideró de una fuerte carga simbólica contra su dignidad.
La representante del Ministerio Público Fiscal destacó además la colaboración que brindó el imputado durante la investigación, al declarar en dos oportunidades y responder las preguntas formuladas. No obstante, señaló que esa actitud no modificaba el hecho de que no se presentó espontáneamente ante la Justicia y que fue detenido el 25 de febrero, tras una investigación técnica desarrollada por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Al fundamentar la sentencia, el juez Bernardo L'Erario Babot sostuvo que la prueba reunida permitió establecer que la intervención de Navarro Flores ocurrió una vez consumado el homicidio, colaborando en el ocultamiento de evidencias y favoreciendo la impunidad del autor.
Entre los elementos valorados por el magistrado se destacó el análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la Dirección de Análisis Criminal del ECIF, que detectó reiterados contactos entre el imputado Felipe Sosa y Navarro Flores durante las primeras horas posteriores al crimen. A ello se sumaron los estudios de impacto de antenas, que ubicaron ambos teléfonos móviles en la misma área de cobertura correspondiente al domicilio de Sosa.
El juez también tuvo en cuenta los registros de cámaras de seguridad analizados por el ECIF, que permitieron identificar la llegada al inmueble de una motocicleta de características similares a la perteneciente a Navarro Flores. Con esos elementos, declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado. La sentencia quedó firme luego de que todas las partes renunciaran a presentar recursos de apelación.
Los involucrados
En la causa figuran de Felipe Sosa (50), imputado por el delito de femicidio; Justina Gordillo (48), acusada de encubrimiento por favorecimiento personal y real triplemente agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública; y Jorge Orlando Díaz (40), imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por ser el hecho precedente especialmente grave.
Acusación
Según la acusación del MPF, el 7 de enero de 2026, durante la madrugada, Felipe Sosa habría golpeado con extrema violencia a Érika Antonella Álvarez en su vivienda de calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, provocándole la muerte por traumatismo cráneo-facial y cervical.
Siempre de acuerdo con la imputación, Navarro Flores acudió al domicilio luego de recibir llamados telefónicos de Sosa, permaneció allí durante unos 20 minutos y mantuvo comunicaciones con él durante el resto del día.
Esa noche regresó al lugar a bordo de una camioneta Toyota Hiace, se reunió con Sosa y Gordillo y se retiró con dos bolsas entregadas por Sosa, de las que posteriormente se deshizo. Para la Fiscalía, esas acciones contribuyeron al ocultamiento del cuerpo, de prendas de vestir y de otros rastros vinculados al crimen, favoreciendo que Sosa eludiera la investigación y la acción de la Justicia.