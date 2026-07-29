Condenan a tres años de prisión efectiva a un imputado por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez

La Justicia condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo a Nicolás Augusto Navarro Flores (37 años) por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero de este año en un basural de la zona de Manantial Sur. La sentencia fue dictada en el marco de un acuerdo pleno de juicio abreviado e incluyó una reparación económica de $100 millones destinada a la familia de la víctima.