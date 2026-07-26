Brutal femicidio causa estupor en Salta: una mujer recibió más de 40 heridas con un machete

Viviana Vilte, una mujer de 55 años fue brutalmente asesinada en su propia casa. Recibió más de 40 heridas con un machete o un arma blanca muy filosa. Por el femicidio fue detenido y quedó con prisión preventiva su pareja, José Luis G., el principal sospechado. Ocurrió durante la madrugada del viernes en una vivienda ubicada en el pasaje Oscar Gallegos, en la localidad de La Silleta, un pueblo muy antiguo que cuenta con poco más de 2.000 habitantes. El femicidio, estremece a toda Salta.