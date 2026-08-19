Un cuarto tribunal deberá resolver el femicidio de Vanesa Pérez

Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán ordenó que un nuevo tribunal revise la anulación de la prisión perpetua para el acusado del femicidio de Vanesa Pérez.
- El crimen de la mujer, estrangulada en su vivienda en Simoca durante 2023, conmocionó a la comunidad y derivó en un extenso proceso judicial con múltiples fallos.
- La resolución de este cuarto tribunal será determinante para definir la condena definitiva del imputado y brindar una respuesta judicial a la familia de la víctima.
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