Seguridad

Un cuarto tribunal deberá resolver el femicidio de Vanesa Pérez

La Corte Suprema ordenó que Impugnación revise la sentencia que anuló la perpetua dictada a un hombre. El caso, ocurrido en 2023, movilizó a los simoqueños.

LA VÍCTIMA. Según la autopsia, Vanesa Pérez fue estrangulada en su casa en diciembre de 2025.
LA VÍCTIMA. Según la autopsia, Vanesa Pérez fue estrangulada en su casa en diciembre de 2025.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán ordenó que un nuevo tribunal revise la anulación de la prisión perpetua para el acusado del femicidio de Vanesa Pérez.
  • El crimen de la mujer, estrangulada en su vivienda en Simoca durante 2023, conmocionó a la comunidad y derivó en un extenso proceso judicial con múltiples fallos.
  • La resolución de este cuarto tribunal será determinante para definir la condena definitiva del imputado y brindar una respuesta judicial a la familia de la víctima.
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